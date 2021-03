Gli Aerosmith al Festival I-DAYS Milano 2022

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Live Nation Italia annuncia che I-DAYS Milano uno dei maggiori Festival italiani ed europei tornerà nell’estate 2022 e si terrà dal 9 al 12 giugno all’Ippodromo Milano Trenno.

L’Ippodromo Milano Trenno è una nuova arena per la musica, che sarà realizzata da Snaitech all’interno dello storico impianto ippico di Milano, uno spazio con tutte le caratteristiche per l’organizzazione di grandi eventi musicali e festival, una location perfettamente inserita nel tessuto urbano, ma circondata dal verde che consentirà ai numerosi fan di assistere ai concerti in uno dei luoghi più belli della città.

La gestione del nuovo spazio dell’Ippodromo, relativamente agli appuntamenti musicali, è curata dal Fabrique Milano, nell’ambito dell’accordo siglato con Snaitech in merito alle arene spettacoli predisposte nell’area durante i mesi estivi.

Confermati dunque anche i primi headliner, gli AEROSMITH, che si esibiranno venerdì 10 giugno 2022.

La band capitanata da Steven Tyler tornerà così a calcare i palcoscenici italiani – dopo l’ultima apparizione nel 2017 al Firenze Rocks – rinnovando il grande legame della band con il pubblico italiano.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata degli Aerosmith del 13 giugno 2020, poi riprogrammata all’11 giugno 2021 restano validi per il nuovo show della band del 10 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati vi preghiamo di consultare le nostre FAQ https://www.livenation.it/show-updates

I biglietti per l’I-DAYS 2022 sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.

Vi daremo presto informazioni sulle date degli altri headliners previsti nell’edizione 2021, confermando che per tutti gli show che potranno essere riprogrammati nel 2022 i biglietti in vostro possesso rimarranno validi.