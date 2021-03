“Cheer Up Baby” il singolo della band Inhaler

Share Facebook

Insieme all’uscita del nuovo singolo “Cheer Up Baby”, la band ha annunciato l’uscita dell’album di debutto, “It Won’t Always Be Like This”, che uscirà il 16 Luglio. Da promesse a certezze, questa è la sensazione generale sul disco di Elijah Hewson, Josh Jenkinson, Robert Keating e Ryan. “Abbiamo avuto l’opportunità di poter fare un’esplorazione intensa dei nostri suoni”.

‘Cheer Up Baby’ è la traccia perfetta per annunciare il disco, la prima a cui la band ha lavorato e che vede la collaborazione di Antony Genn. “È una bella canzone pop” ha detto Hewson, “un salto nel passato, un ritorno alle nostre radici”. “Credo che abbia quel classico mood da feel-good, trasmette una sensazione di speranza generale in cui tutti noi ci rispecchiamo almeno una volta nella vita”, ha detto McMahon. Il video di “Cheer Up Baby” è un’elettrizzante performance live diretta da Joe Connor (che ha diretto Biffy Clyro, The Rolling Stones & Coldplay).

Gli Inhaler si sono formati a scuola a Dublino, grazie alla passione comune per i Joy Division, The Stone Roses, i Kings Of Leon, The Strokes, gli Interpol, The Cure e molti altri. Una serie di singoli accattivanti e numerosi live show gli hanno permesso di costruirsi una fedelissima fanbase (nel loro ultimo tour hanno venduto più di 10,000 biglietti e suonato in varie venue per l’Europa tutte andate sold out). Le loro canzoni sommate sono state streammate più di 50 milioni di volte in tutto il mondo. La band avrebbe dovuto cominciare a registrare “It Won’t Always Be Like This” lo scorso Marzo ma i loro piani sono cambiati causa lockdown. Anziché deprimersi la band ha usato questo tempo per ripensare e ri-immaginare cosa e come poteva essere il loro album di debutto.

“Abbiamo esplorato tutti i territori possibili” dice McMahon. “Ci siamo trovati in difficoltà nel momento in cui non abbiamo preso in considerazione cosa potesse succedere dopo l’uscita e quale fosse il quadro più ampio. Nel momento in cui sono entrati nel Narcissus Studio di Londra insieme a Genn hanno subito scritto altre 5 canzoni durante il processo di registrazione”. Mentre il mondo era in pausa, il quartetto è avanzato di un livello.

“It Won’t Always Be Like This” raccoglie 11 canzoni.

La tracklist è: