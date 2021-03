London Grammar online il videoclip di “How Does It Feel”

“A un ritorno assai gradito. Sonorità dolci ed emozionati. Pura energia” – GQ

“I London Grammar hanno analizzato i demoni del passato e identificato chiaramente la strada che hanno davanti – quella dove Hannah assolvere al suo vero ruolo di leader dei London Grammar, dandole cosi modo di allontanare il sessismo che aveva incontrato nei primi anni della sua carriera. Questo cambiamento darà ai fan quello che meritano, ma ancora più importante, darà a lei ciò che merita”- NME

“l’etereo singolo che anticipa il terzo album, Californian Soil, è un magico mix tra Florence, The XX e Stevie Nicks… e London Grammar ovviamente” – The Guardian Guide Track of the Week

“il trio londinese ci ricorda come la musica elettronica possa essere avvincente e vorticosa” – Sunday Times Culture

“Un edificante ritorno per il trio britannico, con la pura voce di Hannah Reid che galleggia su una base elettronica che si dirige verso la classica house music” – The Times

London Grammar pubblicano oggi il videoclip ufficiale del loro nuovo singolo How Does It Feel. Nella clip la leader Hannah Reid e l’attore Jacob Fortune-Lloyd, star della pluripremiata miniserie La regina degli scacchi, sono i protagonisti assoluti.

Parlando del brano, coprodotto dal producer e autore vincitore di un Brit Award Steve Mac, Hannah Reid racconta: “ho sempre amato la musica pop. Alcune delle mie autrici e cantanti sono donne, molte più giovani di me hanno conquistato il mondo con delle fantastiche canzoni. Questa canzone è nata come un esperimento ed è diventata una delle mie canzoni preferite del disco. Insieme al nostro lato più alternativo, questo brano accende una luce e crea delle ombre nel nostro nuovo album che abbiamo sempre cercato di raggiungere”.

I London Grammar hanno annunciato anche un tour che li porterà in giro per l’Inghilterra a partire dal mese di novembre.

Il nuovo album “Californian Soil” uscirà in tutto il mondo il prossimo 16 aprile e conterrà i brani “Baby it’s You” e “Lose your head”, entrambi coprodotti da George FitzGerald.

Questa la tracklist completa:

Intro Californian Soil Missing Lose Your Head Lord It’s A Feeling How Does It Feel Baby It’s You Call Your Friends All My Love Talking I Need The Night America

Californian Soil è il terzo disco dei London Grammar, band che in un decennio ha messo solide radici nel panorama musicale inglese. L’album incarna una nuova visione legata alla centralità della frontwoman Hannah Reid, capace di creare attorno al nuovo materiale una nuova femminilità e potere.

Il disco di debutto – certificato doppio platino – “IF YOU WAIT” ha ottenuto un enorme successo nel 2013, così come il secondo disco del 2017 “TRUTH IS A BEAUTIFUL THING”, n.1 in Uk.

Ad oggi la band ha venduto oltre 3 milioni di dischi e 1 milione di biglietti di tour nel mondo e i suoi brani sono stati ascoltati in streaming oltre 1 miliardo di volte.

I LONDON GRAMMAR hanno ottenuto numerose nomination ai BRIT e conquistato un IVOR NOVELLO, confermandosi tra gli artisti più eccezionali della loro generazione.