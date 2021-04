Guns N’ Roses annunciano l’unica data italiana

Share Facebook

Live Nation è lieta di annunciare l’unica data italiana dei GUNS N’ ROSES che torneranno in Italia per un nuovo attesissimo concerto, il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano.

I Guns N’ Roses tornano nel nostro paese dopo l’ultima apparizione al Firenze Rocks nell’estate del 2018, dove si esibirono nella seconda giornata del festival e comparirono a sorpresa durante il concerto dei Foo Fighters, regalando un’inedita performance sulle note di It’s so easy, divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo.

Nel 2016 i Guns N’ Roses sono ritornati sulla scena live internazionale con il loro Not in This Lifetime Tour, prodotto da Live Nation, che ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di biglietti, divenendo il terzo tour con il maggiore incasso di sempre.

La band ha commentato: “Hey Gunners, sfortunatamente dobbiamo chiedervi ancora una volta di avere pazienza. Il nostro tour Europeo è riprogrammato nel 2022, ma con l’aggiunta di nuove date e di Gary Clark Jr. come special guest. Il tour partirà da Lisbona, in Portogallo, il 4 giugno 2022, con nuove date in Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Paesi Bassi e Italia. Continuiamo ad esservi grati per la vostra comprensione e sostegno in questi tempi senza precedenti. La luce è alla fine del tunnel e non vediamo l’ora di tornare sul palco entro la fine di quest’anno negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e il prossimo anno in Europa ed oltre!”

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 8 aprile. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 9 aprile alle ore 10:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Dopo la formazione del gruppo nel 1985, i Guns N’ Roses hanno da subito dominato la crescente scena rock di Los Angeles, grazie al loro atteggiamento sfrenato e travolgente. Hanno poi conquistato il mondo intero con la pubblicazione del loro primo disco nel 1987, Appetite for Destruction – album di debutto più venduto di sempre negli Stati Uniti con oltre 30 milioni di copie.

Nel 1991, Use Your Illusion I e Use Your Illusion II (sette volte platino) hanno subito raggiunto i primi due posti della classifica Billboard Top 200. Nel corso degli ultimi dieci anni, i Guns N’ Roses si sono esibiti dal vivo in concerti sold-out e in importanti festival in tutto il mondo, dopo la pubblicazione dell’acclamatissimo Chinese Democracy nel 2008.

Rimangono una delle band più importanti e influenti della storia della musica e continuano ad essere un punto di riferimento per milioni di fan in tutto il mondo. Il gruppo è formato da: Axl Rose (voce, piano), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera).

Per maggiori informazioni vai su www.livenation.it/artist/guns-n-roses-tickets