Le voci in-canto del Lago su Sky

Il concorso svolto al Maggiore di Verbania con l’obiettivo di creare una compagnia di canto per la messa in scena di “Shylock” di Aldo Finzi

Le voci in-canto del Lago, il concorso svolto al Maggiore a Verbania e finalizzato alla creazione di una compagnia di canto per la messa in scena dell’opera ‘Shylock ‘di Aldo Finzi, sarà presentato in un documentario in onda su Classica HD – Sky, canale 136 a partire da giovedì 8 aprile alle ore 21.10.

Seguiranno repliche sabato 10, mercoledì 14, domenica 18, venerdì 23, martedì 27 aprile e lunedì 3 maggio.

Il concorso è nato da una idea di Renata Rapetti, direttrice artistica del Centro Eventi il Maggiore, da subito sostenuta dalla Fondazione Il Maggiore guidata dal Presidente Rita Nobile e dall’Amministrazione comunale di Verbania del Sindaco Silvia Marchionini.

“Una bella vetrina – commentano Renata Rapetti e Silvia Marchionini – quella che ci offre Classica HD, che ringraziamo fortemente, e che dimostra che il lavoro intrapreso nella valorizzazione del teatro e del percorso di avvicinamento alla lirica stia dando i frutti sperati”.

Il concorso, dedicato ai soli cantanti lirici, ha visto svolgere la sua serata finale lunedì 23 dicembre 2019: alla presenza di una giuria composta da note personalità del mondo dello spettacolo come Katia Ricciarelli (soprano che ha fatto la storia della lirica a livello internazionale), Paolo Gavazzeni (regista e direttore artistico di Classica HD), Guia Farinelli Mascagni (regista e direttore artistico del Comitato Pietro Mascagni), Giorgia Gazzola (mezzosoprano), Maddalena Calderoni (soprano e direttore del Festival Tones on the Stones), Eva Izykovsca (direttrice The Podlasie Opera and Philharmonic di Bialistok, in Polonia), il direttore artistico Maestro Mauro Trombetta, si sono sfidati alcuni dei migliori talenti lirici in Italia.

Il concorso è finalizzato alla creazione di una compagnia di canto per la messa in scena dell’opera ‘Shylock’di Aldo Finzi e ha visto, nei giorni antecedenti alla serata finale, alcune giornate di selezioni dei circa sessanta iscritti ammessi. L’iniziativa è del Comune di Verbania e rientra nell’ambito dei progetti speciali di spettacolo 2019 promossi dal Ministero per i beni e le attività culturali, con Fondazione Centro eventi il Maggiore e Associazione Finzi Academy e anche il patrocinio dei Comuni di Baveno e Ghiffa.

Il debutto dello spettacolo, previsto nell’importante Bartòk Plus Festival di Miskolc (Ungheria) e poi al Teatro Maggiore di Verbania nell’ambito del primo Festival Arti negate di Finzi Academy è stato, ovviamente, rimandato a causa della pandemia da Covid-19.

Il teatro verbanese, inoltre, è diventato la casa di Finzi Academy, realtà nata per promuovere le opere di quegli artisti che per motivi politici, religiosi o razziali non hanno potuto esprimere il proprio talento; emblema il compositore Aldo Finzi, vittima delle leggi razziali fasciste.