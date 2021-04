J Balvin e Khalid il singolo inedito “Otra Noche Sin Ti”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

È disponibile da oggi in tutti gli store digitali https://JBalvin.lnk.to/OtraNocheSinTi!Khalid e su Youtube “OTRA NOCHE SIN TI”, la prima collaborazione tra il Re della musica latina (che in Italia ha accumulato 33 dischi di Platino e 7 dischi d’Oro) J BALVIN e il cantautore americano 5 volte nomimato ai Grammy e protagonista della classifiche Usa, KHALID (già accanto tra gli altri a Billie Eilish nella meravigliosa “Lovely” ma anche a Shawn Mendes, Marshmello, Halsey e Benny Blanco e Normani).

Il brano, cantato in inglese e spagnolo, è stato prodotto da uno dei nuovi talenti del songwriting Keityn, già dietro al successo delle hit “Tusa” e “Chica Ideal” mentre il video, diretto da Colin Tilley, è un caldo ed emozionante racconto, nel chiaro scuro di una ipnotica foresta, di un amore finito, uno scambio senza soluzione di continuità tra voci e lingue differenti in chiave R&B.

Il brano arriva dopo gli ultmi, ennesimi, successi di BALVIN “Tu Veneno” (https://youtu.be/5CCAMBT4WDw – che Consequence of Sound ha segnalato come “dance-able slice of reggaetón gold” e ha raggiunto i primi posti della classifiche latin), “Ma G” che per Billboard ha riportato BALVIN alle sue radici rap (https://youtu.be/moFLjsO9TGA) e la collaborazione con Karol G “Location”, n.1 nel mondo.

J BALVIN ha raggiunto grazie ai suoi successi per 29 volte la vetta della Latin Airplay Chart facendo cosi la storia della classifica Billboard diventando l’artista latino Urban con più n. 1.

J Balvin è uno degli più grandi artisti multiplatino al mondo oggi.

Gli oltre 48 miliardi di stream e oltre 55 milioni di ascoltatori mensili su Spotify lo rendono l’artista latino più ascoltato al mondo sulla piattaforma e il sesto artista in generale al mondo.

È inoltre il primo artista latin ad aver raggiunto il miliardo di stream su Apple Music.

La sua influenza e la strada percorsa hanno trasceso ogni confine culturale: Balvin è stato inserito dal Time tra le 100 persone più influenti del mondo nel 2020, è l’unico artista latin a collaborare con Jordan (scarpe andate sold out in un minuto), inserito nel Guinness World Record per essere stato l’artista con il maggior numero di nomination per un Latin Grammy in 21 anni ed è la terza superstar – la prima Latina – ad aver firmato un menu di Mc Donald. Ma non solo: Balvin è stato inserito tra le 50 persone più creative della Colombia per Forbes ed è l’artista più visto al mondo su Vevo oltre ad essere il primo artista latino al mondo su YouTube, Spotify, Deezer e Shazam.

“Reggaeton’s Global Ambassador” e vincitore di 4 Latin Grammy, J BALVIN è oggi uno dei 10 artisti più ascoltati in streaming in 11 differenti paesi su Spotify e Top10 in 14 paesi su Apple Music, indipendentemente dalla lingua.

Salutato da Billboard come “il più grande artista latino che la musica abbia visto in molti anni” e da Pitchfork come “la faccia moderna del Reggaeton”, Balvin guida la seconda generazione di star della Musica Urbana che hanno spinto la musica latina, come nessuno prima, nel mondo.

Il suo ultimo album “Colores” è stato un successo sia di critica che commerciale. Con brani come “Blanco,” “Morado” e “Rojo” andati tutti n.1, J Balvin è l’artista con il maggior numero di canzoni – 29 – arrivate al n.1 della Latin Airplay Chart nella storia.

La sua recente collaborazione con Dua Lipa, Bad Bunny, e Tainy, “UN DÍA (ONE DAY)” ha ottenuto la certificazione di DIAMANTE dalle RIAA (oltre 900milioni di stream).

Grazie alla sua musica e all’impatto sulla cultura, BALVIN non solo è l’artista più importante se parliamo di Reggaeton ma è una vera e propria guida della musica latin, capace di espandere continuamente i limiti del genere e costruire una nuova strada per “la nueva escuela”.

Questo il lungo elenco di certificazioni ottenute in Italia dai sui brani e dalle sue collaborazioni:

“BABY” SFERA EBBASTA & J. BALVIN 2 PLATINO

“QUE CALOR” MAJOR LAZER FEAT. J BALVIN & EL ALFA PLATINO

“UN DIA (ONE DAY)” J. BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY PLATINO

“RITMO (BAD BOYS FOR LIFE)”BLACK EYED PEAS & J BALVIN 2 PLATINO

“LOCO CONTIGO” DJ SNAKE & J. BALVIN FEAT. TYGA 2 PLATINO

“CON ALTURA” ROSALÍA & J BALVIN FEAT. EL GUINCHO ORO

“CHINA” ANUEL AA, DADDY YANKEE & KAROL G FEAT. J BALVIN & OZUNA PLATINO

“SAY MY NAME” DAVID GUETTA FEAT. BEBE REXHA & J BALVIN PLATINO

“CONTRA LA PARED” SEAN PAUL & J BALVIN PLATINO

“MI GENTE” J. BALVIN & WILLY WILLIAM 5 PLATINO

“I LIKE IT” CARDI B, BAD BUNNY & J BALVIN 2 PLATINO

“DOWNTOWN” ANITTA & J.BALVIN ORO

“6 AM” J. BALVIN FEAT. FARRUKO ORO

“MACHIKA” J. BALVIN, JEON & ANITTA PLATINO

“X” NICKY JAM & J. BALVIN 3 PLATINO

“SENSUALIDAD” BAD BUNNY, PRINCE ROYCE & J. BALVIN FEAT. MAMBO KINGZ & DJ ORO

“BUM BUM TAM TAM” MC FIOTI FEAT. FUTURE, J BALVIN, STEFFLON DON & JUAN MAGAN PLATINO

“BONITA” J. BALVIN, JOWEL & RANDY PLATINO

“OTRA VEZ” ZION & LENNOX FEAT. J BALVIN PLATINO

“SIGO EXTRANANDOTE” J. BALVIN ORO

“AHORA DICE” CHRIS JEDAY FEAT. J BALVIN, OZUNA & ARCÁNGEL ORO

“HEY MA” PITBULL & J. BALVIN FEAT. CAMILA CABELLO PLATINO

“SAFARI” J. BALVIN FEAT. PHARRELL WILLIAMS, BIA & SKY 2 PLATINO

“GINZA“ j. BALVIN 5 PLATINO

“AY VAMOS” J. BALVIN ORO

Khalid:

La global superstar multiplatino, inserita dal Time tra le persone più influenti del 2019, ha conquistato il mondo fin dal primo singolo, 5 volte platino, “Location” (pubblicato prima della fine dei suoi studi), brano che è esploso sulla scena portandolo a firmare con Right Hand Music Group/RCA Records e a pubblicare il disco di debutto, 2 volte platino, “American Teen”.

Il suo secondo disco “Free Spirit” è stato pubblicato nel 2019 e ha ottenuto il plauso della critica (il New York Times lo ha definito “la scelta della critica” e per l’Associated Press era “superbo”).

L’album, certificato Platino dalla RIAA, ha debuttato al 1mo posto della Billboard Top 200 e conteneva il singolo nominato ai Grammy “Talk” e il brano “Free Spirit” (5 miliardi di stream nel mondo).

Khalid, il “pop prodigy” per Rolling Stone USA, ha oltre 16 miliardi di stream sulle varie piattaforme e 6 nomination ai Grammy oltre ad aver vinto diversi premi tra cui 6 Billboard Music Awards, 3 American Music Awards, un Teen Choice Award, un MTV Video Music Award e un MTV Woodie Award.

Khalid ha inoltre collaborato con grandi star della musica arrivando anche in questo caso ai vertici delle classifiche. Tra queste collaborazioni n.1 il brano “Love Lies” con Normani, “Eastside” con Halsey e Benny Blanco ma anche quelle con Billie Eilish, Shawn Mendes, Marshmello, tra le tante.

Insieme alla madre ha lanciato la The Great Khalid Foundation in aiuto alle famiglie bisognose.

Il suo ultimo tour “Free Spirit World Tour” lo ha portato a girare nel 2019 le principali arene del mondo e le sue ultime produzioni sono state “Eleven” e “Know Your Worth” con i Disclosure.

Khalid è stato recentemente nominato per essere il più giovane artista ad aver raggiunto quota 15 miliardi di stream su Spotify da solo ed è stato nominato Songwriter of The Year dalla BMI.

“J Balvin is one of the most influential reggaeton artists of this modern age.”

Forbes

“a shiny reaffirmation of the steps that have made the reggaeton revival part of the broader global pop conversation over the past few years”

The New York Times

“Now with his own seat at the table, J Balvin will no doubt sigue rompiendo”

Pitchfork

“The Colombian hitmaker’s latest is a sophisticated survey of his sonic palette”

Rolling Stone