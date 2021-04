Opeth, “Blackwater Park” 20th anniversary edition

Share Facebook

Due decenni dopo resta sempre un lavoro mozzafiato: è l’opera magna degli Opeth, ‘Blackwater Park’, ricca di straordinari momenti melodici, atmosfere da brivido e metal leggero ma schiacciante, che ha visto la band svedese spalancare le porte ornate del prog ed alimentare il death metal attraverso questo caleidoscopio cosmico, introducendo una generazione di appassionati monomaniacali ad un mondo di possibilità musicali illimitate. Rimane un must per gli appassionati degli Opeth, ma anche per i fan occasionali. In molti modi, “Blackwater Park” può essere considerato come la risposta a Revolver dei Beatles, capolavoro intransigente e sperimentale, ma ugualmente valido dal punto di vista commerciale.

Mikael Åkerfeldt ha dichiarato: “So che “Blackwater Park” è stato il trampolino di lancio verso la professionalità per noi. Da allora, la band si è presa tutto il tempo e si è mai veramente guardata indietro. Siamo andati sempre avanti. È risaputo che Steven Wilson fosse venuto per produrre l’album e questo ha dato il via a un’amicizia permanente. Mi piace pensare che le canzoni fossero diverse da quello che facevano la maggior parte delle altre band all’epoca, ma la produzione ci ha decisamente distinti dal resto. Steven ha contribuito a mettere in luce la vera forza della band che era, ed è tuttora, la nostra diversità”.

Dopo quattro album di musica pesante fantasiosa e coinvolgente, la band era pronta a fare una dichiarazione decisiva per la carriera. A quel tempo, mentre il mondo del metal si agitava in uno stato di confusione post-grunge, gli Opeth stavano forgiando un percorso completamente unico e senza paura. Nel 2001, il prog veniva costantemente riabilitato agli occhi del mainstream, ma c’era ancora qualcosa di audace nell’ascesa alla ribalta di Opeth. Con diverse canzoni che superavano il limite di dieci minuti, “Blackwater Park” non era un tipo di compromesso commerciale. La sua popolarità e il suo successo hanno dimostrato un paio di punti preziosi: che i fan della musica (e i metallari, in particolare) sono spesso molto più aperti di quanto si creda, e quella profondità, sottigliezza, raffinatezza e immaginazione erano del tutto credibili. Il disco è stato accolto in modo estremamente positivo sia dai fan che dalla critica. Grazie alle nuove tecniche di produzione realizzate da Steven Wilson, l’album faceva sembrare i suoi pari piccoli e incolori al confronto.

‘Blackwater Park’ non ha trasformato gli Opeth in milionari, ma ha introdotto la band a un pubblico molto più ampio, ampliando il loro fascino dai confini un po’ stretti dell’underground metal sia alla scena metal più ampia che al mondo del rock progressive. Nel frattempo, gli Opeth hanno trascorso i successivi due decenni avanzando in un perpetuo stato di evoluzione, pubblicando molti altri capolavori rivoluzionari e in grado di espandere la mente. Sono cresciuti da esordienti fino a diventare una delle band dal vivo più straordinarie del pianeta e la loro musica ha continuato ad essere un faro vitale nel mondo metal e alternative.

La ristampa sarà disponibile dal 16 luglio su etichetta Music For Nations: l’album verrà stampato in vinile 180gr, con una varietà di finiture di lusso e con note di copertina e crediti aggiornati. Questa nuova versione deluxe, incluso il CD con custodia rigida, presenta un libretto aggiornato con ricordi inediti della band e contenuti esclusivi forniti dai fan degli Opeth.

“Blackwater Park” sarà ristampato in CD e vinile di colore bianco il 16 luglio con una traccia bonus: “The Leper Affinity (Live)”.