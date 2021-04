Online il video di “La la la” del duo Area21

Share Facebook

MARTIN GARRIX e MAEJOR firmano con STMPD RCRDS/Hollywood Records per il loro progetto in collaborazione, AREA 21. La storia degli AREA 21 racconta di due alieni la cui missione è viaggiare nel Cosmo per diffondere un messaggio positivo di unità e pace, quando improvvisamente sono costretti ad atterrare sulla Terra. Le loro avventure sono così raccontate attraverso la musica con una serie di brani di prossima uscita e attraverso dei coloratissimi videoclip animati, prodotti dall’acclamato animation studio Titmouse (Run The Jewels, Dua Lipa). Le canzoni (e relativi video) arriveranno questa primavera-estate, mentre l’uscita dell’album vero e proprio è prevista per quest’autunno.

Il primo singolo degli AREA 21 si intitola “La La La”. Nel divertentissimo videoclip il duo viaggia attraverso le galassie, teletrasportando le persone più tristi nella loro navicella spaziale per coinvolgerle in una grande festa, sfruttando il linguaggio universale della musica, in grado di risollevare il morale e unire le persone. La fine del video mostra il duo che precipita sulla Terra. Qui inizia l’avventura!

Il testo di “La La La” celebra l’essere diversi e il bloccare la negatività che ci circonda.

When They Criticise Me, I Don’t Listen

They Don’t Realise, I Like To Be Different

All They Do Is La La La La La La La La

Talking In My Ear, But I Do Not Wanna Hear

I Be Like La La La La La La La La

Get Up Out My Face, Give Me Space, Give Me Space

Gli AREA21 non si trovano ancora sulla Terra, ma sono immersi nel loro Mondo. S’imbatteranno in diversi incontri e avventure come nessuno mai durante un viaggio intergalattico! RIMANETE SINTONIZZATI…. Ulteriori “trasmissioni” riguardo nuova musica e nuove notizie sono in arrivo!