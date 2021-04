Ornella Vanoni guest star de “La Compagnia del Cigno 2”

Share Facebook

Mentre UNICA, il suo recente album di inediti, continua a riscuotere il meritato successo e apprezzamenti unanimi, Ornella Vanoni non dorme sugli allori e continua a regalarci belle sorprese. Infatti sarà la guest star di un episodio nel corso della quarta puntata de “La Compagnia del Cigno 2”, in onda domenica 2 maggio in prime time su Rai 1.

La serie televisiva diretta da Ivan Cotroneo, da lui scritta con Monica Rametta, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, racconta le vicende, i legami, la crescita e il talento di sette ragazzi con il sogno della musica.

“La Compagnia del Cigno è una bellissima serie, intelligente e fatta col cuore”, afferma Ornella Vanoni. “Ho deciso di partecipare perché il lavoro di Ivan Cotroneo mi piace molto. Poi il fatto interessante è che i ragazzi siano tutti musicisti che Ivan fa diventare attori”.

Ambientata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, la fiction vede fra i protagonisti adulti Alessio Boni, Anna Valle e Mehmet Günsür. Non resta che attendere domenica per sapere quale impatto avrà l’arrivo di Ornella sull’equilibrio che regge le vite dei personaggi.

Nel frattempo i fan hanno un’altra opportunità di vedere e ascoltare questa meravigliosa Signora della Musica, che oggi pomeriggio torna a parlare dei suoi progetti e del suo album UNICA a Password, dalle 17:00 alle 19:00 su RTL 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del DDT e 736 di Sky.

Unica di Ornella Vanoni, prodotto da Mauro Pagani, è stato pubblicato da BMG in formato CD Deluxe, CD Digipack, Vinile, Picture Vinyl in edizione limitata e in digital download. Sebbene non sia disponibile sulle piattaforme di streaming, il disco ha fatto il suo esordio nella classifica ufficiale FIMI/Gfk al terzo posto fra gli album e al secondo fra i vinili, ed è tuttora fra i più venduti della settimana.