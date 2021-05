Maluma in digitale due nuovi brani

Share Facebook

Sono disponibili in digitale i due nuovi brani dell’idolo della musica latina mondiale MALUMA “VAMO’ A GAZÀRNOLA” (https://SMI.lnk.to/VamoaGozarnola)e “RUMBA (PURO ORO ANTHEM)” feat. The Sun (https://SMI.lnk.to/rumba)!

I due brani arrivano dopo il successo del visual album #7DJ (7 Days in Jamaica), con cui MALUMA ha inaugurato il suo 2021: 7 brani e 7 video connessi tra di loro, per un viaggio audiovisivo nel cuore della Jamaica. L’album contiene anche collaborazioni con musicisti e con rinomati artisti Jamaicani come Ziggy Marley e Charly Black.

Sarà possibile vedere MALUMA in concerto il 5 marzo 2022 in occasione della unica data italiana al Mediolanum Forum di Assago – MI (a recupero di quella programmata per il 7 marzo 2021).

MALUMA è nato a Medellin, e il suo nome d’arte è formato dalle prime due lettere dei nomi di suo padre, di sua madre e di sua sorella. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” co“F.A.M.E” ai Latin Grammy 2018, è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 6 milioni di follower su Twitter e 56 milioni di follower su Instagram (rendendolo il principale esponente maschile di musica latina su Instagram e il primo ed unico ad aver raggiunto 50 milioni di follower).

Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 24 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di 1 YouTube Diamond Play Button Award. Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino ad aver venduto il maggior numero di biglietti per i suoi concerti nel mondo. Nel 2018 e 2019 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa: tra gli altri, sold out alla Madison Square Garden Arena (New York), all’American Airlines Arena (Miami) e due The Forums (Los Angeles).

Il suo tour mondiale “11:11” ha registrato il sold out a Yarkon Park di Tel Aviv, la più grande location per concerti di Israele (oltre 60.000 persone). In occasione del suo concerto da headliner al 18° Festival Annuale di Mawazine a Rabat (Marocco), ha stabilito il record assoluto di presenze cantando di fronte a 200.000 persone; e si è inoltre esibito per la prima volta a Riyadh, in Arabia Saudita, davanti a 25.000 persone. Nel 2018, Maluma è entrato nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo “Menswear Icon in the Making” e “Men’s Fashion Newest Muse” e GQ “Man of the Year” da GQ. Nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour.

Dalla firma con Sony Music Latin nel 2015, Maluma ha pubblicato 5 album: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), PAPI JUANCHO(2020) e 7DJ (2021). Maluma è l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al primo e al secondo posto nella classifica Latin Airplay di Billboard (“Sin Contrato” e “Chantaje)”, che l’ha visto conquistare il #1 per ben diciotto volte nella sua carriera.

Il singolo “Hawaii”, contenuto nell’album “PAPI JUANCHO” ha raggiunto il #2 della Top 50 Global di Spotify e ha totalizzato oltre 1.5 miliardi di stream in tutto il mondo. La versione remix di “Hawaii”, in collaborazione con The Weeknd, è stata certificata platino in Italia.

A gennaio 2021 è uscito il visual album #7DJ (7 Days in Jamaica), in cui l’artista ha unito per la prima volta sonorità raggae con quelle latin urban.