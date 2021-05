Tokio Hotel il concerto a Milano rinviato al 2022

Share Facebook

A causa dell’attuale condizione pandemica, il tour dei TOKIO HOTEL è posticipato al 2022, pertanto l’appuntamento italiano previsto per il 29 ottobre 2021 è rimandato al 20 aprile 2022 al Fabrique di Milano.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data ed è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul circuito ufficiale Ticketone.

Tokio Hotel: Siamo entusiasti del tour e di sapere finalmente che saremo di nuovo presto in viaggio per queste date. Ci sentiamo quasi esplodere per tutta l’energia che stiamo trattenendo per gli spettacoli dal vivo e non vediamo l’ora di dare tutto quando finalmente torneremo sul palco. Questo tour sarà special. Questo è certo.

I Tokio Hotel hanno sempre rappresentato qualcosa di più della loro musica: per più di un decennio e mezzo Tom, Georg, Gustav e Bill hanno creato il proprio universo e l’hanno portato in vita con ogni singola canzone, video musicale e performance dal vivo. Nel 2019 e inizio 2020 la band si esibita in 43 spettacoli in tutta Europa e negli Stati Uniti per il Melancholic Paradise tour, bloccato poi dalla pandemia. Un motivo in più per guardare avanti e non perdersi le tappe del nuovissimo Beyond The World Tour.

Dopo più di 10 milioni di dischi venduti in 68 Paesi e innumerevoli premi in tutto il mondo, i Tokio Hotel sono ancora lontani dal raggiungere la fine di questo loro viaggio decisamente unico. Un percorso che è iniziato nella piccola città di Magdeburgo in Germania e che, rapidamente, è diventato un fenomeno mondiale.

Ma questo successo non è mai stato per i Tokio Hotel un motivo per riposare sugli allori: canzone dopo canzone, album dopo album, show dopo show Tom, Georg, Gustav e Bill hanno sempre cercando di spingersi in avanti e ampliare i confini dell’universo dei Tokio Hotel. Durante i numerosi tour, la band ha ripetutamente innalzato i propri standard, con produzioni sonore brillanti, scenografie sorprendenti e costumi sensazionali che sono parte integrante dei loro show dal vivo.

I Tokio Hotel sono attualmente a Berlino per lavorare sul loro sesto album in studio. Dopo aver già pubblicato Melancholic Paradise, When It Rains Pours e Chateau nel 2019, il nuovo singolo Berlin – altro singolo che anticipa il nuovo disco – è un brano al pianoforte, dinamico, malinconico, ma come sempre emozionante ed euforico, come del resto è la stessa Berlino. L’ultima hit dei Tokio Hotel feat Vice White Lies, ha oltre 40 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali e ha recentemente raggiunto la top 40 in Germania.