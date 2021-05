Share Facebook

Incluso nella versione deluxe del fortunato album Gemelli, “Gemelli (ascendente Milano)”, in uscita oggi, venerdì 21 maggio (2LP autografato, 2LP standard / CD autografato / CD Standard), arriva in radio “Di notte”, il nuovo singolo di Ernia con Sfera Ebbasta e Carl Brave prodotto da Charlie Charles e Junior K.

Uno degli album più fortunati del 2020, Gemelli ha fatto il pieno di certificazioni (doppio platino per l’album, oltre ad altre cinque certificazioni platino per il solo singolo Superclassico; inoltre, 1 x platino per Ferma a guardare e 1 x oro per Puro Sinaloa).

Non solo: Ernia ha fatto il pieno anche di apprezzamenti da parte di pubblico e critica, che lo hanno incoronato vera rivelazione dell’anno passato non solo in ambito rap, ma anche tra gli appassionati di pop (Superclassico e Ferma a guardare sono stati tra i brani più trasmessi dalle radio italiane).

Per festeggiare e celebrare i traguardi raggiunti finora dal disco e per ringraziare i fan del supporto ricevuto fin qui, l’artista annuncia l’uscita di una nuova versione del progetto, arricchita da brani inediti e altre sorprese.

Gemelli (ascendente Milano), disponibile a partire dal 21 maggio 2021 via Island Records, promette di essere una vera chicca per chi ha apprezzato la prima versione del disco; se i titoli e i featuring delle tracce extra restano ancora avvolte nel mistero, la prima bonus track a essere svelata è l’immancabile e già amatissima nuova versione di Ferma a guardare, realizzata insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e pubblicata a gennaio 2021.