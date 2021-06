Rhove arriva il video del singolo “Montpellier”

Share Facebook

“Rhove continua a rinnovare il rap italiano senza scordare uno sguardo al passato con Montpellier” All Music Italia

E’ uscito il videoclip del nuovo singolo di Rhove, “Montpellier” pubblicato sotto etichetta Milano Ovest/Virgin Records.

La clip è stata girata a Montpellier e vede Rhove e i suoi amici intenti a guardare il tramonto sugli scogli, ad allenarsi al parco con le loro tute e muoversi in scenari diversi. Non mancano poi la felpa arancio citata nel testo del brano e i palazzi alti, che non solo caratterizzano lo spazio urbano del contesto di provincia ma hanno anche una valenza simbolica: la vetta ormai non è più solo un miraggio ma può essere conquistata. Basta solo volerlo, lavorare duro e avere determinazione.

“Voglio fare del bene perché il male ritorna sempre” – canta Rhove nel brano dal sapore hip-hop e dalle squisite sonorità anni ’90.

Che Rhove fosse un rapper atipico lo si era capito anche dai precedenti brani “Blanc Orange (na na na)” (https://www.youtube.com/watch?v=YOlan2Q_Fk0), “Provincia” (https://youtu.be/DCLJJgOZOkw) e “Corso Europa” (https://www.youtube.com/watch?v=jPUagM4U6L0). Ma ora il suo stile innovativo e nettamente distaccato dal resto della scena urban italiana emerge preponderante in “Montpellier”.

Rhove è un rapper propositivo e positivo, che vuole lanciare messaggi di speranza e di incoraggiamento ai suoi coetanei, come testimoniano anche le frasi che scrive fa sul suo profilo Twitter.

“In zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa” – scrive il rapper, che in un altro tweet incoraggia anche a fare sport piuttosto che fare uso di droghe: “Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente”.

