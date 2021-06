Avincola il nuovo singolo “Limone” feat Giorgieness

Share Facebook

LIMONE feat GIORGIENESS è il nuovo singolo di AVINCOLA, in uscita venerdì 11 giugno per Leave Music in distribuzione Believe. Il brano già presente nel suo ultimo disco Turisti ,uscito durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, si arricchisce della partecipazione di GIORGIENESS (Sound2B) che ne esalta malinconia e interpretazione.

AVINCOLA e GIORGIENESS ci raccontano una relazione, anzi un momento esatto di questa relazione. Parte la canzone e siamo in cucina: lui, lei, colazione.

E come in un romanzo carveriano ci sembra di conoscere già i personaggi, la loro storia, perché poi il racconto si fa sempre più dettagliato ma quello che resta sono le sensazioni, le complesse dinamiche di una storia d’amore. Il cantautore romano sorprende per scrittura e capacità compositive, LIMONE è un brano pop, immediato ma non banale, un esempio della difficile arte di raccontare i sentimenti con la semplicità delle parole.

“Ho incontrato Giorgia (Giorgieness) tra le parole delle sue canzoni e il suono della sua voce. Il suo modo di cantare mi ha catturato da subito e ho pensato a come sarebbe stato particolare proporle di indossare i panni della protagonista di “Limone”.

É stata bravissima e la sua interpretazione volutamente svogliata e annoiata è stata perfetta. Proprio come ce l’avevo in testa quando ho scritto la canzone. Ci siamo incontrati a Roma, lei ha fatto colazione con un toast e ho capito da subito che sarebbe stata perfetta. E così è stato! Una spremuta di intenzioni che si legavano perfettamente con le situazioni che scivolano nel brano. L’emozione è stata reciproca e credo che ci porterà a scrivere qualcosa insieme in futuro.” AVINCOLA

“Il primo ricordo che ho di Simone è “quel tipo strano che è arrivato sul palco di Sanremo con la palla”. Il secondo è la telefonata in cui mi ha chiesto di cantare “Limone” con lui, abbiamo iniziato a scherzare come vecchi amici all’istante e mi ha convinta arrivata al primo ritornello.



Sarà che un po’ io sono davvero quella che se si sveglia male non ti parla, che ha tenuto la maglietta in spiaggia per anni e che per far funzionare una relazione deve spremersi.



In un momento così strano per la musica, mi ha fatto particolarmente piacere che l’idea del feat sia nata per pura stima reciproca, senza nessuna forzatura.



Lavorare insieme ci è venuto naturale, così come la voglia di riprovarci in futuro.

Insomma sono tornata da Roma con una bella canzone e un nuovo amico.” GIORGIENESS

BIO

Avincola è uno dei cantautori più promettenti della scena romana, vincitore di numerosi riconoscimenti, come il Premio Stefano Rosso, Premio Botteghe d’Autore, Premio PIVI Siae (2013) e il Premio MEI Cinema (2013). Il suo percorso si è incrociato con artisti come, Riccardo Sinigallia, Freak Antoni (Skiantos), Paolo Giovenchi e Fiorello.

A soli 21 anni pubblica un Ep di inediti, suscitando fin da subito l’attenzione della critica.



Nel marzo 2013 è ospite del Cinema America dove presenta il suo docufilm “Stefano Rosso – L’ultimo Romano”.

Nel 2014 esce l’album “Così canterò tra vent’anni” e l’anno seguente pubblica “KM28” (Helikonia).

Avincola ha dedicato gli ultimi anni alla ricerca di un nuovo sound, iniziando la collaborazione con l’etichetta Leave Music. A gennaio 2019 esce il singolo “Tra poco” e a dicembre 2019 pubblica il brano “Un Rider”.



A maggio 2020 pubblica il video “Miami a Fregene”, diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente.



Partecipa a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte con il brano “Goal!”, di cui ha scritto testo e musica, contenuto nel suo ultimo disco TURISTI, uscito il 26 febbraio 2021.