Oliver Onions il singolo “Banana Joe feat Bud Spencer”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Due autentiche superstar della musica italiana e internazionale, vere e proprie leggende della storia della pop culture, tra i più famosi autori di colonne sonore al mondo – da Sandokan e Orzowei ai celebri film di Bud Spencer e Terence Hill: dopo il successo virale del video LA LA LA LA LALLA –

Il coro dei pompieri (Christmas Version), gli OLIVER ONIONS tornano oggi e lo fanno per un’occasione speciale e particolarmente sentita.

A cinque anni dalla scomparsa di Bud Spencer, il duo composto da Guido e Maurizio De Angelis gli rende omaggio con la prima esclusiva pubblicazione discografica degli OLIVER ONIONS accompagnati dalla voce del grande amico e attore: BANANA JOE feat. BUD SPENCER, disponibile in streaming e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, uno dei più conosciuti e stimati della loro discografia cinematografica, anticipa il nuovo monumentale disco in uscita il prossimo autunno per BMG, dall’iconico titolo FUTURE MEMORABILIA.

Fiammante artwork cartoon, elementi tipicamente caraibici, ritmica moderna delle produzioni latino americane: BANANA JOE feat. BUD SPENCER è un brano arioso e spensierato, speciale regalo ai fan da cui esonda il forte sentimento di amicizia che legava Bud e gli OLIVER ONIONS.

La title track è quella dell’omonimo film cult dell’82 diretto da Steno (Stefano Vanzina), costruito sull’indimenticabile tappeto musicale creato dal duo.

In occasione di questa stessa ricorrenza, il prossimo 27 giugno aprirà al pubblico il Bud Spencer Museum di Berlino: un museo temporaneo sulle opere cinematografiche e sulla vita sportiva dell’intramontabile attore e atleta, curato dalla famiglia Pedersoli.