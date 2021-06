“Falene”, il nuovo singolo di Michele Bravi e Sophie and The Giants

Esce venerdì 18 giugno “Falene”, il nuovo singolo di Michele Bravi e Sophie and The Giants, l’artista internazionale di origine britannica in testa alle classifiche radiofoniche in Italia e in tutta Europa.

Il brano, di cui è già attivo il presave, sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica via Virgin Records/Universal Music Italia.

“Condividere con Sophie lo spazio di una canzone è un grande onore. È stata tanto generosa a incontrarsi con me attraverso lingue diverse in un’unica storia musicale. Trovo nel suo talento una luce fortissima e una grande ispirazione. La sua musica è genuina e urgente e poter scriverne insieme è un bellissimo privilegio.”

In “Falene”, il racconto si costruisce a partire da un ritmo serrato, quasi ipnotico. Le sonorità trasportano l’ascoltatore in mondo lontano, in una giungla esotica, dove si viene accolti dalle voci di Michele e di Sophie and The Giants, artista multiplatino che per la prima volta canta in italiano:

“Sono emozionata all’idea che le persone ascoltino questo brano! È stato molto divertente collaborare con Michele Bravi, che reputo un artista di grande talento.

Ho dovuto imparare anche l’Italiano ed è una cosa che ho sempre sognato (ora divenuto finalmente realtà!). Falene è un brano bellissimo, pieno di significato specialmente per i tempi in cui viviamo oggi. Spero che le persone avranno modo di rispecchiarsi nel testo e spero si divertiranno e balleranno ascoltandolo, esattamente come me ogni volta che sento questa canzone!”.

Michele Bravi e Sophie and The Giants, reduce dall’inarrestabile successo del 2020, con “Falene” regalano all’estate 2021 un brano super cool dal respiro internazionale dove i suoni dance incontrano melodie più pop.

“La canzone è il racconto ritmico di un ronzio intorno a una lampadina tra ombra e spigoli illuminati. La ricerca sul suono alla base del progetto musicale cerca di indagare la tribalità di questo misterioso animale notturno, reinterpretando creativamente tutta la sua forza evocativa.” – Michele Bravi

È un invito intrigante a inseguire la vita, le emozioni, a lasciare dietro di sé ciò che si vuole dimenticare, per andare alla scoperta di nuove esperienze, città, senza avere alcun timore di perdersi perché la ricerca di se stessi e dell’altro può essere essa stessa una fantastica avventura.

Non importa il luogo e non importa come, ciò che conta davvero è non smettere mai di ballare, avvolti dalle ombre, come le falene di notte.

“Falene”, scritto da Michele Bravi, Federica Abbate, Davide Petrella, Mike Kintish, Sophie Scott, Francesco “Katoo” Catitti, che ha curato anche la produzione, segue l’uscita del concept album “La Geografia del Buio”, l’ultimo progetto discografico di Michele, pubblicato lo scorso gennaio, anticipato dai singoli “La Vita Breve dei Coriandoli”, più di 6 milioni di stream, e “Mantieni il bacio”, certificato disco d’oro, con 10 milioni di stream e 6 milioni di views.

Nell’autunno 2021 l’artista tornerà a esibirsi live, in un tour, prodotto da Vivo Concerti, che partirà martedì 9 novembre a Parma, presso il Campus Industry Music, proseguirà a Milano, domenica 14 novembre, presso il Fabrique, a Venaria Reale, giovedì 18 novembre, al Teatro della Concordia, a Padova, domenica 21 novembre, all’Hall e a Firenze, mercoledì 24 novembre, presso il Viper Theatre.

Michele continuerà il suo viaggio sabato 27 novembre a Bologna, al Locomotiv Club, al Teatro Centrale di Roma, sabato 4 (sold out) e domenica 5 dicembre e a Pozzuoli, martedì 7 dicembre, presso il Duel Beat, concludendo la tournée sabato 11 dicembre a Modugno, presso il Demodè.

MICHELE BRAVI

Michele Bravi, 26 anni, cantautore nato nel 1994 a Città di Castello. Il 2021 si è aperto per lui con l’uscita del nuovo progetto discografico “La Geografia del Buio”, che ha debuttato al #1 della classifica Fimi/Gfk di album e vinili, anticipato dai singoli “Mantieni il Bacio”, certificato disco d’oro, e “La Vita Breve dei Coriandoli”.

Lo scorso marzo, durante la 71° edizione del Festival di Sanremo Michele è accanto ad Arisa nella serata dedicata alla canzone d’autore. A settembre 2020, Michele è tra gli artisti che prendono parte al concerto – evento “Heroes e al progetto “Scena Unita”, entrambe le iniziative nate a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo. La collaborazione con Elodie per il singolo doppio platino “Nero Bali” risale al 2018, anno in cui pubblica anche il suo primo romanzo “Nella vita degli altri” (Mondadori).

Il 2017 lo vede per la prima volta salire sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, che anticipa l’album “Anime di Carta” (Universal), tra i 10 più venduti dell’anno. Michele, vincitore nel 2013 di “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro, è inoltre la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano della soundtrack del film Disney “Coco”.

SOPHIE AND THE GIANTS

Sophie Scott è la frontwoman della band britannica Sophie and The Giants, formatasi a Sheffield nel 2017, durante gli anni del college dei suoi componenti. È formata da Toby Holmes (chitarra), Antonia Pooles (basso) e Chris Hill (batteria). Nel 2020, durante i mesi di lockdown mondiale, Sophie ha composto e registrato insieme al dj e produttore tedesco Purple Disco Machine il brano Hypnotized.

Il successo del singolo è stato immediato: la hit si è piazzata subito in testa alle chart in Germania, Italia e in tutta Europa, conquistando il titolo di brano più suonato dalle radio italiane nel 2020. Hypnotized è stato certificato 4 volte disco di platino nel nostro Paese e ha totalizzato oltre 160 milioni di stream e 72 milioni di visualizzazioni su YouTube. A fine anno, Sophie ha scritto e pubblicato Right Now, una canzone uptempo e molto potente, scritta per far divertire il pubblico e infondere energia positiva.

Il singolo è stato tra i brani più programmati degli ultimi mesi ed è rimasto per 7 settimane consecutive in Top 5 dell’airplay radiofonico italiano. Poche settimane fa, la band ha pubblicato Don’t ask me to change, canzone in cui rivendica il diritto dell’autoaffermazione e della possibilità di realizzare se stessi. Il gruppo, per le sue influenze musicali, si ispira ad artisti come Blondie, PJ Harvey, Alanis Morissette e Radiohead.