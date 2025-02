Sophie and The Giants torna con “Red Light”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

L’artista multiplatino SOPHIE AND THE GIANTS torna con il nuovo esplosivo singolo “RED LIGHT”, disponibile per tutte le radio e in digitale da venerdì 21 febbraio.

Reduce dall’ennesima annata di successo radiofonico con “Shut Up and Dance” rimasta al #1 della classifica dance per 16 settimane nonchè il 2° brano dance più suonato del 2024, SOPHIE ci travolge ancora una volta con la sua esplosiva energia.



“Kiss me when the bassline drops in my heart…” canta SOPHIE nella canzone destinata ad infiammare tutte le radio ed i club. Con un ritmo catchy accompagnato da eleganti synth, la voce inconfondibile di SOPHIE AND THE GIANTS evoca un’atmosfera intima e sensuale dove la danza non si ferma mai.

“RED LIGHT è un invito a lasciar andare tutte le tue inibizioni per abbandonarti ad un momento di estasi” – racconta l’artista. “Come quando ti trovi nel posto giusto e nel momento giusto, ti senti invincibile. È una canzone che parla di cogliere l’attimo e di vivere il momento, senza preoccuparsi delle conseguenze. Parla di divertirsi sia nella luce che nell’oscurità e di non aver paura”.



Una delle voci più fresche ed emozionanti del panorama internazionale, da quando SOPHIE si è affacciata sulla scena musicale sfornando hit dopo hit si è presto imposta come indiscussa regina delle classifiche radio. SOPHIE AND THE GIANTS è infatti l’artista più ascoltata nella classifica Earone Airplay Dance 2024.

Comunicato Stampa: Eleonora Fusi Universal Music