Maroon 5 da venerdì il nuovo singolo “Lost”

Sarà disponibile da domani, venerdì 18 giugno, per la programmazione radiofonica “LOST”, il nuovo singolo dei MAROON5.

Del brano inedito è disponibile anche il video

Il brano fa parte del nuovo album della band americana multiplatino pubblicato venerdì scorso che si intitola “JORDI”.

Il titolo dell’album – che ha debuttato sul podio nella classifica Spotify sia Global che US – è un omaggio al manager del Gruppo Jordan Feldstein, prematuramente scomparso.

Adam Levine ha scritto su Instagram: “Sento la sua mancanza ogni giorno. Sono orgoglioso di aver inciso il suo nome nella storia della band che lui ha aiutato a costruire fin dalle fondamenta, ogni giorno. Ti vogliamo bene Jordi”.

Il primo singolo estratto dal disco, “Beautiful Mistakes” (brano certificato oro in Italia e tra i brani più programmati dalle nostre radio) ha visto la band di Los Angeles al fianco di Megan Thee Stallion mentre blackbear è accanto ai Maroon5 in “Echo” e la star del rock & Roll Hall Stevie Nicks si è unita ad Adam Levine e Soci in “Remedy”.

Per “Convince Me Otherwise” I MAROON5 hanno chiamato l’artista americana H.E.R. e Juice WRLD fa una apparizione postuma in “Can’t Leave You Alone.”

Il disco contiene il brano multiplatino “Memories” (2 volte Platino in Italia) e il remix con la leggenda Nipsey Hussle e la superstar del rap YG. Tra le preziose collaborazioni anche l’artista dello Zimbawe Bantu in “One Light.”

Il disco, la cui produzione esecutiva è stata affidata all’autore e produttore J Kash, è disponibile in versione standard e deluxe.

Questa la tracklist:

“Beautiful Mistakes” feat. Megan thee Stallion

“Lost”

“Echo” feat. blackbear

“Lovesick”

“Remedy” feat. Stevie Nicks

“Seasons”

“One Light” feat. Bantu

“Convince Me Otherwise” feat. H.E.R.

“Nobody’s Love”

“Can’t Leave You Alone” feat. Juice WRLD

“Memories“

“Memories (Remix)” feat. Nipsey Hussle & YG

La versione deluxe contiene inoltre i brani “Button” [feat. Anuel AA, Tainy] e “Lifestyle” (Jason Derulo feat. Adam Levine).

Nel frattempo la band ha annunciato il tour americano che da agosto li porterà in giro per gli Stati Uniti.

Queste le date annunciate ad oggi:

10 agosto Auburn, WA White River Amphitheatre

12 agosto Salt Lake City, UT USANA Amphitheatre

14 agosto Albuquerque, NM Isleta Amphitheater

16 agosto Dallas, TX Dos Equis Pavilion

18 agosto Maryland Heights, MO Hollywood Casino Amphitheatre

19 agosto Milwaukee, WI American Family Insurance Amphitheater

21 agosto Noblesville, IN Ruoff Home Mortgage Music Center

23 agosto Clarkston, MI DTE Energy Music Theatre

25 agosto Burgettstown, PA The Pavilion at Star Lake

26 agosto Cuyahoga Falls, OH Blossom Music Center

28 agosto Cincinnati, OH Riverbend Music Center

30 agosto Chicago, IL Wrigley Field

1 settembre Darien Center, NY Darien Lake Amphitheater

2 settembre Toronto, Ontario Budweiser Stage

4 settembre Camden, NJ BB&T Pavilion

5 settembre Hershey, PA Hersheypark Stadium

7 settembre Bristow, VA Jiffy Lube Live

8 settembre Charlotte, NC PNC Music Pavilion

10 settembre Holmdel, NJ PNC Bank Arts Center

12 settembre Boston, MA Fenway Park

13 settembre Saratoga Springs, NY Saratoga Performing Arts Center

15 settembre Raleigh, NC Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek

23 settembre West Palm Beach, FL iTHINK Financial Amphitheatre

24 settembre Tampa, FL MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

27 settembre Del Valle, TX Germania Insurance Amphitheater

28 settembre The Woodlands, TX Cynthia Woods Mitchell Pavilion presented by Huntsman

1 ottobre Phoenix, AZ Ak-Chin Pavilion

2 ottobre Los Angeles, CA Banc of California Stadium

5 ottobre Chula Vista, CA North Island Credit Union Amphitheatre

7 ottobre Mountain View, CA Shoreline Amphitheatre

8 ottobre Concord, CA Concord Pavillion

I Maroon5 non sono solamente tra gli artisti di maggior successo del mondo pop ma anche tra i protagonisti della musica mondiale del 21mo secolo con oltre 52 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, oltre 120 concerti in più di 30 paesi del mondo e più di 6,750,000 di biglietti venduti nel mondo.

Ad oggi la band di Los Angeles, con tre Grammy ben in vista sulla mensola di casa, ha superato quota 75 milioni di album venduti nel mondo, 400 milioni di singoli, certificazioni oro e platino in più di 35 paesi.

La band ha convinto fan e critici di tutto il mondo con un mix di rock e R&B, sound che ha introdotto fin dal debutto con l’album “Song about Jane” (disco d’Oro in Italia) e il successivo “It Won’t be Soon Before Long”.

Sono arrivati poi “Hands All Over“ che conteneva il successo mondiale “Moves Like Jagger” (multiplatino in Italia) e “Overexposed” (Oro nel nostro paese).

Il quinto disco di studio “V“, che ha debuttato al n.1 della Billboard’s Top 200 e conteneva I singoli n.1 “Maps” (2 Platino in Italia) “Animals” (Platino nel nostro paese) e “Sugar” (3 volte platino in Italia), hanno regalato alla band il record per il maggior numero di n.1 per un duo/band nella storia della Top40 Chart (11 in totale).

Il video di “Sugar” inoltre ha totalizzato oltre 3 miliardi di view ed è il 13mo video più visto della storia di YouTube. Il brano ha inoltre totalizzato oltre 1 miliardo di stream su Spotify.

Il sesto disco “Red Pill Blues” (disco d’Oro da noi) (222/ Interscope) conteneva la hit globale “Girls Like You” (3 volte platino in Italia), n.1 della Billboard Hot100 per 7 settimane consecutive e non solo. Il brano, che ha raggiunto la prima posizione sia di iTunes che Spotify, ha totalizzato oltre 1.2 miliardi di stream e quasi 3 miliardi di view, diventando così il video più visto del 2018.

L’ultimo singolo “Memories” (2 volte Platino) ha regalato alla band l’ennesimo successo: 1 miliardo di stream su Spotify e oltre 725 milioni di view su YouTube.