Terza edizione del Motorcycle Film Festival

La terza edizione del festival cinematografico dedicato al mondo della motocicletta sarà ospitato da Eternal City Motorcycle Custom Show nel Movie Theatre di Cinecittà World

Cinecittà World – Teatro 4 via di Castel Romano, S.S. 148 Pontina, uscita 26 – Roma

L’accessibilità ed ingresso a MotoTematica, all’Eternal City Custom Show e alle attrazioni del parco Cinecittà World avrà un unico biglietto di ingresso valido per l’intera giornata: inserendo il codice promo ETERNAL si ha diritto ad una riduzione sul prezzo del biglietto.

Il 2, 3 e 4 luglio a Roma si svolgerà, nelle spettacolare cornice scenografica di Cinecittà World, la terza edizione di MotoTematica, il festival cinematografico dedicato al mondo della motocicletta.

La manifestazione, ospitata all’interno dell’Eternal City Motorcycle Custom Show, ha in programma quindici opere in concorso, un film fuori concorso (“Pozzis, Samarcanda” di Stefano Giacomuzzi) e un omaggio a Steve Mc Queen con la proiezione di “On Any Sunday”, opera che ottenne la nomination all’Oscar nel 1972 per il miglior film documentario.

Il festival avrà luogo all’interno del Teatro 4 di Cinecittà World e l’ingresso sarà compreso nel prezzo del biglietto per accedere a Eternal City (codice promo per sconti: ETERNAL) e a tutti i divertimenti del parco tematico.

Obiettivo della rassegna è incoraggiare i filmmaker stimolati dalla passione per le due ruote a promuovere le loro opere ispirate a sogni, avventure e storie di centauri in forme diversificate.

I migliori lavori saranno giudicati sia dal pubblico che da una giuria selezionata formata da Marie-Line Thioulouze, Roberto Brodolini e Giovanni Caloro, mentre il pubblico convenuto in sala voterà per il film preferito compilando le schede assegnate.

I finalisti prescelti provengono da otto paesi diversi, tra cui Germania, Spagna, Italia, Finlandia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Corea, ognuno con storie ispirate alla propria passione e spesso vissute in prima persona.

Saranno proiettate il 2 e 3 luglio a partire dalle ore 12:00: la cerimonia di premiazione avrà invece luogo domenica 4 luglio alle ore 12:00 sul palco di Cinecittà Street.

VENERDÌ 2 LUGLIO

inizio proiezioni ore 12,00 circa

Ö-MOVIE – Pekka Poramo – Finland (00:07:45)

BAÑEZA GRAND PRIX – Oscar Falagán – Spain (01:15:20)

BEST MAN CORNER – Jaremey McMullin – UK (00:19:02)

ITALIAN SPORTING BIKES OF THE 70’S – Roberto Serrini – US (00:05:15)

NEUGA BUDAPEST – Mauro Talamonti – Hungary (00:04:15)

TRANSIBERIANA. VENEZIA – HIROSHIMA – Raffaele Brunetti – Italia (02:00:00)

RAY TAUSCHER: AMERICA’S FORGOTTEN WORLD CHAMPION MOTORCYCLE RACER – Ned Thanhouser – US (00:16:42)

proiezione del film fuori concorso POZZIS, SAMARCANDA – Stefano Giacomuzzi – Italia (01:26:00)

fine proiezioni ore 19,00 circa

SABATO 3 LUGLIO

inizio proiezioni ore 12,00 circa

THE DIARIES OF THE YOUNG DON – Walter Schmuck – Germany (01:29:00)

HOLLAND TUNNEL – Michael Amter – US (00:00:36)

FIZZY BOYS – Christine Bullock – UK (00:19:55)

SCOTLANDERS – Fulvio Terminelli – Italia (00:20:00)

REAPPEAR – Tommy Clarke – UK (00:13:25)

THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF CRASHING – James J. Butler, Charles Austin Muir – US (00:00:35)

972 BREAKDOWNS – On The Landway to New York – Daniel von Rüdiger – Germany (01:50:20)

DRAWING MACHINE Inspired by the Triumph BIKE – Jun-su LEE – Republic of Korea (00:04:14)

proiezione della retrospettiva ON ANY SUNDAY – 1971, Bruce Brown – US (01:36:00)

fine proiezioni ore 19.00 circa

DOMENICA 4 LUGLIO

premiazioni dei film vincitori ore 12.00 circa sul palco di Cinecittà Street