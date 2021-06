Ornella Vanoni, “Unica” disponibile anche in streaming

Share Facebook

Twitter

Pinterest

L’ultimo disco di inediti di Ornella Vanoni, “UNICA”, uscito con BMG il 29 gennaio scorso, da domani venerdì 25 giugno è disponibile anche in streaming su tutte le piattaforme digitali.

Uscito inizialmente nei formati CD deluxe, Vinile e in digital download, “UNICA” ha fatto il suo esordio nella classifica ufficiale FIMI/Gfk al terzo posto fra gli album e al secondo fra i vinili, rimanendo poi per settimane fra i dischi più venduti in Italia.

Nei mesi successivi, oltre al CD digipack, sono stati pubblicati altri formati da collezione, come il Picture Vinyl dell’album, in edizione limitata e numerata in sole 1000 copie, contenente 11 stampe fotografiche; poi il prezioso 45 giri a “doppio Lato A” di Isole Viaggianti / Un Sorriso dentro al Pianto (Piano e Voce Versione Inedita) in vinile rosso, edizione numerata e limitata a soli 500 esemplari, tutti singolarmente autografati da Ornella.

Ora, a distanza di vari mesi dall’uscita e mentre i formati a edizione limitata sono esauriti, a grande richiesta “UNICA” viene reso disponibile anche sulle piattaforme di streaming. Tutti i formati sono a questo link: https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni .

La tracklist di “UNICA” – 11 tracce composte da autori del calibro di Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Renato Zero, Fabio Ilacqua, Pacifico – si apre con A passo lieve, uno strumentale di Mauro Pagani, anche produttore dell’album, seguito da Specialmente Quando Ridi, Arcobaleno, Isole Viaggianti, Carezza d’autunno (con Carmen Consoli), Nuda sull’erba (con Virginia Raffaele), La mia parte (con Fabio Ilacqua, anche autore di 5 canzoni e arrangiatore dell’intero album), Inizio, Un sorriso dentro al pianto e Ornella si nasce.

Prossimamente Ornella non ci farà mancare altre sorprese.