Prince Estate, in collaborazione con Legacy Recordings e Sony Music Entertainment, annuncia la nuova stagione del podcast ufficiale di Prince, The Story of Welcome 2 America, che debutta giovedì 22 luglio.

La nuova stagione esplora la carriera di Prince negli anni 2010-2011, periodo in cui l’artista registrava il suo album Welcome 2 America e lo archiviava misteriosamente: il podcast offre agli ascoltatori la possibilità di ascoltare in anteprima le canzoni dell’album prima dell’uscita ufficiale prevista il 30 luglio.

Il popolare e pluripremiato podcast ufficiale ha ricevuto di recente due nomination ai Webby Awards per la serie in 8 parti di The Story of Sign O’ The Times ed ha vinto sia il People’s Voice che il Webby nella sezione Podcast, Music Arts & Culture.

Condotto dalla giornalista musicale Andrea Swensson e dagli ospiti speciali Shelby J. e Morris Hayes della leggendaria band di Prince, gli NPG, la stagione in quattro episodi porterà gli ascoltatori negli studi di Paisley Park a saperne di più di questo lavoro che anticipava il futuro e del periodo filosofico della carriera di Prince.

Ai presentatori si uniranno i musicisti che hanno contribuito a Welcome 2 America: Tal Wilkenfeld, Chris Coleman, Elisa Fiorillo e Liv Warfield, oltre a importanti collaboratori dell’epoca che faranno luce sul processo creativo di Prince e sulle loro conversazioni notturne.

Oltre ad ascoltare le storie relative ai singoli già pubblicati “Welcome 2 America” e “Born 2 Die”, gli ascoltatori avranno l’opportunità di ascoltare numerosi brani inediti dal caveau tra cui “Same Page, Different Book”, “Check the Record”, “1000 Light Years From Here”, “1010 (Rin Tin Tin)” e “Stand Up and B Strong”.

Il primo episodio sarà disponibile giovedì 22 luglio su tutte le principali piattaforme di podcast, inclusi Apple Podcast, Spotify e Stitcher