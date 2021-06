“Marateale” tris di donne in arrivo

Le due apprezzate attrici e l’autorevole regista si aggiungono al cast artistico della XIII edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, che si terrà dal 27 al 31 luglio nella splendida location dell’Hotel Santa Venere a Maratea.

Per le due attrici, Brilli e Ocone, si tratta della prima volta alla Marateale, dove verranno premiate per la loro lunga e trasversale carriera mentre per la regista Cinzia TH Torrini si tratta di un gradito ritorno.

“Sono felice che Lucia Ocone e Nancy Brilli abbiano accettato il nostro invito, perché noi di Marateale ci teniamo a premiarle per il loro essere così camaleontiche, visto che da anni riescono a ricoprire con disinvoltura sia ruoli divertenti che drammatici con eguale credibilità in film e fiction di enorme successo” dichiara Antonella Caramia, presidente dell’associazione Cinema Mediterraneo che organizza la kermesse, che aggiunge: “A completare questo tris di donne c’è Cinzia TH Torrini, amica di vecchia data della Marateale, che per l’occasione ci racconterà tutti i suoi nuovi progetti”.

I nomi di Nancy Brilli, Lucia Ocone e Cinzia TH Torrini si aggiungono alla già nutrita lista di artisti che parteciperanno alla tredicesima edizione di Marateale: Carlo Verdone, Luca Ward, Stefano Fresi, Rocco Papaleo, Giovanni Veronesi e Paolo Genovese. E a breve, l’annuncio di una star internazionale…