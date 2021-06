Da venerdì 2 luglio “Aka 7even summer edition”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

In arrivo venerdì 2 luglio “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il repack dell’album d’esordio di AKA 7EVEN! Per l’occasione, la tracklist si arricchisce dei remix di tre brani: “Black”, “Blue” e “Luna” sono stati infatti remixati dai producer di Cosmophonix, da sempre al fianco di AKA 7EVEN e suoi collaboratori durante tutto il percorso artistico, per movimentare le notti più calde dell’estate 2021! L’album è disponibile da oggi, martedì 29 giugno, in pre-save al link https://bit.ly/3jq9C7q.

Questa la tracklist di “AKA 7EVEN SUMMER EDITION”:

Yellow

Eazy

Mille Parole

Fuori

Strike

Mi Manchi

Luna

Black

Blue

Loca

Rolly Stone

Torre Eiffel

Luna (Cosmophonix remix)

Black (Cosmophonix remix)

Blue (Cosmophonix remix)

Nel frattempo “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) – disponibile in digitale e nella speciale versione cd e vinile autografati al link https://smi.lnk.to/aka7even – è stato certificato disco d’oro e il singolo “Loca” ha ottenuto invece la certificazione di disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK)! Il cantante aggiunge nuove date all’instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare l’album d’esordio.

Questi i prossimi appuntamenti durante i quali l’artista incontrerà i fan per autografare le copie del disco:

Venerdì 2 luglio ore 18:00 – NOLA (NA) – HYRIA COMMERCIALE SPACE, Via Variante VII BIS, 64 (CD in vendita ℅ Unieuro)

Domenica 4 luglio ore 18:00 – REGGIO EMILIA – UCI CINEMAS ℅ cc I PETALI, Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 5 (CD in vendita ℅ Mondadori)

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di “Amici” per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), raggiungendo anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, e unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify.

Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” – il cui video è visibile al link https://youtu.be/gNsZZSKV-n8 – ultimo singolo già disponibile in radio e in digitale, che hanno collezionato a oggi un totale di 95 milioni di streaming, di cui 30 milioni di views.

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita.

Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato.

Il suo primo singolo ufficiale rilasciato come Luca Marzano, “Niente se non te”, diventa virale in pochissimi giorni ed il videoclip che lo accompagna, a meno di un mese dalla pubblicazione su YouTube, raggiunge e supera il milione di views. Nel 2019 Luca decide di cambiare direzione artistica sposando una progettualità maggiormente contaminata dalle sonorità urban pop d’oltreoceano; il tutto si concretizza con il cambio nome in Aka 7even.

I suoi brani, di cui cura spesso le produzioni, e l’originalità del progetto lo portano a collaborare con tante star della scena urban italiana sino a novembre 2020, anno in cui partecipa alla ventesima edizione di Amici. A febbraio 2021, “Mi Manchi”, prodotto da Cosmophonix, esordisce al primo posto della classifica italiana Itunes. Umile, determinato, autentico e versatile, Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.