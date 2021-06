Max Elli ci parla del suo singolo “Le Montagne”

Share Facebook

Quando in un rapporto vengono a mancare la comunicazione e la condivisione, le strade

cominciano a dividersi. Solo un sentimento mai spento e la voglia di rimettere le cose a posto

fanno cambiare le carte sul tavolo: una giornata di sole, che lascia vedere le montagne in

lontananza, diventa metafora di cambiamento. MAX ELLI scrive, suona e produce, insieme alla

batteria di Luciano Galloni, “LE MONTAGNE”, un brano che lascia trasparire le influenze americane

del suo sound.

Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo e del suo significato: «Quello che più mi spaventa in

un qualsiasi rapporto è il fatto che tutto possa finire per la mancata attenzione e cura nei confronti

dell’altro, per noia o per le futili frustrazioni che ognuno di noi prova verso se stesso

quotidianamente. Le montagne sono simbolo di maestosità e di durevolezza nel tempo e

difficilmente si riesce ad arrivare in vetta da soli».

Il videoclip ufficiale di “ Le Montagne”, diretto da Gianluca Riva (già regista del video di Vivere o

Morire), vede raffigurate due ambientazioni principali: una casalinga, dove Max riguarda dei

vecchi filmati, l’altra è uno spazio aperto con le montagne sullo sfondo a simboleggiare la

possibilità di un nuovo inizio, di un cambiamento. Eccezion fatta per le immagini dei ricordi, tutto il

video è girato in slow motion, scelta che vuole trasporre in immagini il pensiero e la condizione del

rapporto descritto nella canzone.

Di seguito il podcast dell’intervista.

Biografia

Max Elli è chitarrista, cantante, produttore e songwriter per molti dei più grandi nomi del

panorama musicale italiano tra cui: Nek, Cremonini, Jovanotti, Gue Pequeno, Chiara Galiazzo,

Mahmood, Tommaso Paradiso, jack Jaselli e tanti altri. Da anni in tour come sideman, calca i palchi

più importanti in Italia e nel mondo, tra i quali anche il Circo Massimo per il Live 8 e le olimpiadi di

Torino nel 2006, oltre ai tradizionali stadi e palazzetti. È reduce dal tour europeo di Nek conclusosi

a gennaio 2020. Oltre alle produzioni discografiche, produce e suona la Title track del film

“L’Estate Addosso” di Muccino scritta e interpretata da Jovanotti e Jack Jaselli, ma anche la

colonna sonora di Braccialetti Rossi 1 e 2 per la Rai. Come cantautore pubblica nel 2018 l’album

“Get The Love You Want” e a dicembre 2020 il singolo “Vivere o Morire”. Insegna presso il CPM di

Milano ed è endorser D’Addario e Duesenberg.

Il nuovo singolo di Max Elli, dal titolo “Le montagne” (Greylight Records), è disponibile in radio e in

digitale dal 28 maggio 2021.