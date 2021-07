Nek al via da domani il “Live acustico 2021”

Share Facebook

Avrà inizio domani, venerdì 2 luglio, dalla FLOWER ARENA di BELLARIA IGEA MARINA “LIVE ACUSTICO 2021”, gli appuntamenti dal vivo di NEK Filippo Neviani!

Così NEK ha commentato gli appuntamenti live: «L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie.

Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po’ per tutti.

Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete.

Adesso però torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che questa estate si torna in tour! Partiremo un po’ da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità.

Non vedo l’ora di rivedervi tutti».

Queste le date ad oggi confermate, prodotte e organizzate da Friends & Partners (calendario in aggiornamento):

2 luglio: BELLARIA IGEA MARINA – FLOWER ARENA

8 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

10 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

13 luglio: VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI

16 luglio: MILANO – CARROPONTE

23 luglio: ROMA – CAVEA

27 luglio: PORTO ROTONDO (OT) – ANFITEATRO

30 luglio: TREVISO – ARENA DELLA MARCA

2 agosto: UDINE – CASTELLO

5 agosto: LA SPEZIA – PIAZZA EUROPA

7 agosto: SAMMICHELE DI BARI (BA) – SAMMICHELE MUSIC FESTIVAL

18 agosto: PRESICCE (LE) – FESTIVAL I COLORI DELL’ODIO

5 settembre: FIRENZE – ULTRAVOX FIRENZE

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it.

Per info e per l’apertura delle prevendite delle rimanenti date: www.friendsandpartners.it

È online il videoclip di “UN’ESTATE NORMALE”, il nuovo singolo di NEK Filippo Neviani che, a un anno di distanza dal suo ultimo progetto discografico, è tornato con un brano pop, in cui sonorità elettroniche incontrano strumenti suonati, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il video è visibile al seguente link:

Il video, diretto e girato da Gaetano Morbioli (Run Production), esprime in maniera perfetta quello che per l’artista è il concetto di “normalità”: dedicare del tempo alle persone che ci circondano, alle nostre passioni, perché è proprio nella quotidianità che spesso riusciamo a riavvicinarci alle cose davvero importanti.