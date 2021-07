Matt Dillon di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”

Share Facebook

L’attore e regista hollywoodiano salirà sul palco allestito presso la splendida location dell’Hotel Santa Venere a Maratea.

Tra gli illustri ospiti che saliranno sul palco della tredicesima edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, che si terrà dal 27 al 31 luglio nella “perla del Tirreno” presso l’Hotel Santavenere, ci sarà anche Matt Dillon.

Indiscutibilmente uno degli attori più amati negli anni Ottanta, Matt Dillon con il passare degli anni ha dimostrato di essere un attore molto versatile, scegliendo sempre ruoli di qualità e diversi generi cinematografici: da “Rusty il selvaggio” di Francis Ford Coppola a “Mister Wonderful” di Anthony Minghella, passando per “Tutti pazzi per Mary” dei fratelli Peter e Bobby Farrelly e “Crash – Contatto fisico” diretto da Paul Haggis che gli è valso una nomination all’Oscar come “Miglior attore non protagonista”.

Dillon, inoltre, si è messo alla prova anche come sceneggiatore per il film “City of Ghosts” del 2002 che ha anche diretto oltre a un episodio della serie “Oz” e al documentario “El Gran Fellove”.

“È davvero un onore per noi poter ospitare un attore del calibro di Matt Dillon” dichiara Antonella Caramia, presidente dell’Associazione Cinema Mediterraneo che organizza la kermesse, che aggiunge: “Il suo immenso talento è stato più volte riconosciuto e valorizzato da famosi critici e registi americani”.

Il nome di Matt Dillon si aggiunge alla già nutrita lista di artisti che parteciperanno alla tredicesima edizione di Marateale: Carlo Verdone, Luca Ward, Stefano Fresi, Lucia Ocone, Rocco Papaleo, Nancy Brilli, Cinzia TH Torrini, Giovanni Veronesi, Paolo Genovese e tanti altri nomi prestigiosi che verranno svelati nei prossimi giorni.