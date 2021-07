SIB e Mareamico insieme per tutelare l’ambiente

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Capacchione (SIB): “Un importante passo avanti per contribuire a preservare il territorio costiero italiano”.

Il S.I.B. – Sindacato Italiano Balneari, aderente a FIPE-Confcommercio, e Mareamico – Associazione ecologico scientifica di protezione ambientale, hanno siglato un Protocollo di Intesa pinfo@per collaborare alla conservazione e alla tutela ambientale.

Tra gli obiettivi e le finalità: promuovere insieme iniziative parlamentari e legislative tese a semplificare i rapporti tra gli imprenditori balneari e le Pubbliche Amministrazioni, fino a favorire la gestione integrata del territorio costiero.

Divulgare ai turisti quelle nozioni di interesse generale volte ad una migliore percezione delle criticità che investono il territorio e ad un uso più consapevole delle spiagge.

Realizzare congiuntamente studi e pubblicazioni tese a promuovere i prodotti ittici nel rispetto delle tradizioni regionali ed a favorire una proficua interazione fra operatori balneari e quelli della pesca-turismo.

Promuovere iniziative singole: il Sindacato ospiterà all’interno degli stabilimenti aderenti materiale promozionale e di divulgazione prodotto da Mareamico, mentre l’Associazione ambientalista, da parte sua, coinvolgerà il S.I.B. nella realizzazione di iniziative pubbliche sulle tematiche di interesse.

Il Protocollo di Intesa, firmato a Roma da Antonio Capacchione, Presidente nazionale S.I.B. e Roberto Tortoli, Presidente Mareamico, ha una durata di 3 anni.

“Anche quest’anno il nostro mare si conferma la destinazione preferita dai turisti – ha affermato Antonio Capacchione – pertanto è estremamente importante imparare a preservare il territorio costiero e, soprattutto, insegnare ai nostri clienti come ci si deve comportare per tutelare l’ambiente, un dovere, ma anche un beneficio per tutti noi”.