Morgan Icardi è uscito il suo primo disco

È uscito il suo primo album “MOZART ACROSS BOUNDARIES” (doppio cd + DVD)

Un viaggio nella varietà e ricca complessità della musica di Mozart. È entrato alla Scuola Civica Claudio Abbado di Milano come il più giovane studente in Direzione d’Orchestra al triennio accademico

Domenica presenta parte dell’album in concerto al pianoforte a CASTELNUOVO DON BOSCO (Asti)

MORGAN ICARDI, 14 anni, è tra i più giovani pianisti e direttori d’orchestra del mondo e quest’anno intraprenderà il percorso di studi in Direzione d’Orchestra al triennio accademico della Scuola Civica Claudio Abbado di Milano (sarà il più giovane studente di sempre).

È uscito il suo primo album “MOZART ACROSS BOUNDARIES” (Musica Viva/Egea Music) che lo vede, in doppia veste, al piano e come direttore, affrontare la varietà e ricca complessità della musica di Mozart.

Domenica 11 luglio presenterà per la prima volta parte del suo disco in un concerto per pianoforte nella sala consiliare del Comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti). Inizio concerto ore 17.30, ingresso libero fino a esaurimento posti (prenotazione obbligatoria: https://www.facebook.com/100044178142090/posts/351099413039327/?d=n)

Programma Concerto (durata 60′)

W. A. Mozart

Sonata No. 8 in La minore K310

Sonata No. 14 in Do minore K457

Sonata No. 18 in Re maggiore K576

Secondo Morgan, che da sempre condivide la sua passione per la musica classica con i giovani che gli scrivono da tutto il mondo, il linguaggio mozartiano supera qualsiasi barriera geografica, culturale, sociale e generazionale: Mozart come un ponte, “Mozart Across Boundaries”, che attraversa differenze, diffidenze, limiti e confini, capace di raggiungere tutti con grande chiarezza, forza e bellezza.

«Mi sento fortunato, un privilegiato, perché la musica riempie quasi totalmente la mia vita e quando suono e studio il tempo trascorre senza che io me ne accorga.

La passione per la musica classica è come un viaggio in un universo senza confini, più scendi in profondità più sali per raggiungere dimensioni misteriose che stanno al confine dell’umano.

Grazie ai canali social, mi rivolgo a tantissime persone in tutti i continenti, che in alcuni casi non hanno mai avuto l’occasione di conoscere il valore della musica classica. Molti mi scrivono per dirmi che hanno scoperto un universo nuovo, meraviglioso. Spero che “Mozart Across Boundaries” parli anche a tutti i ragazzi della mia età» racconta Morgan.

“Mozart Across Boundaries” è composto da 2 CD e 1 DVD.

Il primo disco vede Morgan in qualità di direttore d’orchestra e il secondo di pianista, entrambi escono sia in fisico che in digitale. Il DVD, che contiene le immagini della registrazione del primo disco, sarà disponibile solo nella versione fisica.

Il disco è stato registrato all’APM di Saluzzo (CN).

Tracklist:

CD 1:

Orchestra Mozart Across Boundaries di 18 elementi, diretta da Morgan Icardi

Symphony No.29 in A major K.201

I. Allegro moderato

II. Andante

III. Menuetto

IV. Allegro con spirito

CD 2:

Pianista Morgan Icardi, con la direzione artistica di Anna Maria Cigoli

Sonata No.8 in A minor K.310

I. Allegro maestoso

II. Andante cantabile con espressione

III. Presto

Fantasia in C minor K.475

Adagio, allegro, andantino, più allegro, tempo primo

Fantasia in D minor K397

Andante, adagio, presto, tempo primo, presto, tempo primo, allegretto

Sonata No.18 in D major K.576

I. Allegro

II. Adagio

III. Allegretto

Morgan Icardi, direttore d’orchestra e pianista, nasce il 15 settembre 2006. Inizia lo studio del pianoforte all’età̀ di cinque anni a Los Angeles, al Silverlake Conservatory of Music, dove vivrà per molti anni prima di tornare a Torino. Attualmente si esibisce regolarmente in concerti e rassegne dove alterna l’attività direttoriale a quella pianistica, mentre prosegue il suo percorso di crescita supportato da un team di insegnanti che rappresentano l’eccellenza della musica classica in Italia.