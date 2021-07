Ghemon “E vissero feriti e contenti tour 2021”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Appuntamento DOMENICA 11 LUGLIO alle ore 22.30 in Piazza Duomo a PISTOIA per “E vissero feriti e contenti tour 2021” di GHEMON, che vedrà l’artista portare sul palco la magia del suo ultimo disco “E vissero feriti e contenti” (Carosello Records/Artist First)! L’album contiene l’apprezzato singolo che l’artista ha presentato a Sanremo 2021, “Momento Perfetto”!

Una vocalità intensa e un sound potente e trascinante rendono i live di Ghemon un unicum, esattamente come la sua produzione discografica.

Con lui sul palco Fabio Brignone al basso, Vincenzo Guerra alla batteria, Giuseppe Seccia alle tastiere, Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra, Ilaria Cingari e Sabrina Fiorella ai cori.

Di seguito le date del “E VISSERO FERITI E CONTENTI TOUR 2021”, organizzato da OtrLive. Il calendario è in continuo aggiornamento:

Oggi, 8 luglio – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

11 luglio – PISTOIA – Pistoia Blues

13 luglio – TRIESTE – Trieste Loves Jazz Festival

17 luglio- BITONTO (BA) – Luce Music Festival

21 luglio – ORVIETO (Tr) – Orvieto Sound Festival

23 luglio – TORINO – Flowers Festival

12 agosto – BELLARIA IGEA MARINA (Rn) – Beky Bay

19 agosto – PIOMBINO (Li) – 20eVenti

21 agosto – LECCE – Luce Music Festival

22 agosto – CAMIGLIATELLO SILANO (Cs) – Be Alternative Festival

30 agosto – NAPOLI – Suona Bike In

1 settembre – SERVIGLIANO (FM) – NoSound Fest

2 settembre – IMOLA (Bo) – Imola in Musica

3 settembre – MILANO – Circolo Magnolia

È un lungo percorso artistico quello di Ghemon, che lo ha portato a definire un territorio musicale unico all’interno del quale rap, soul, funk, rnb e musica italiana si incontrano, dando vita a brani che lo hanno reso di diritto il precursore di molte delle più interessanti sperimentazioni attuali all’insegna dell’ rnb.