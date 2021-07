Share Facebook

Esce oggi, venerdì 9 luglio, in radio e in digitale “Motley Crew”, il nuovo singolo di Post Malone, artista multiplatino e nominato ai Grammy Awards.

A due anni dall’uscita dell’album ‘’Hollywood’s Bleeding’’ pubblicato il 6 settembre 2019, certificato disco di platino in Italia e che si è posizionato al numero uno della Billboard 200 statunitense, torna con un nuovo atteso singolo, che inaugura la sua nuova fase musicale.

L’annuncio è stato dato tramite un teaser sui profili social dell’artista, che ha collezionato in poco tempo oltre 1 milione di like.

Il brano sarà la traccia principale di un progetto legato a un documentario in arrivo prossimamente. “Motley Crew” è un inno alla rabbia, all’altezza di quanto già fatto in passato e in perfetto stile Post Malone.

Contemporaneamente, è stato pubblicato il video diretto da Cole Bennett e co-prodotto da DreVision Media. Girato presso Auto Club Speedway vede la presenza delle star delle gare automobilistiche NASCAR Denny Hamlin e Bubba Wallace. Altri ospiti Tommy Lee, Big Sean, French Montana, Kerwin Frost, LoveLeo, SAINt JHN, Ty Dolla $ign, Tyga, Pressa, Trinidad James, e Tyla Yaweh.

Durante il 2020, nella notte del 24 aprile, Post Malone, insieme al batterista Travis Barker, è stato protagonista di un concerto tributo al gruppo musicale dei Nirvana in diretta streaming, organizzato per raccogliere fondi devoluti all’Organizzazione mondiale per la salute per combattere la pandemia di COVID-19. Durante lo stesso evento, Post Malone annuncia anche di aver iniziato la lavorazione al quarto album di inediti.

ABOUT POST MALONE

La produzione di Post Malone racchiude un mix di generi nel suo sound, energico e in grado di creare dipendenza. Il suo album di debutto, “Stoney”, è stato certificato disco di platino dalla RIAA e ha condotto l’artista di Dallas a ottenere un posto nella Top 10 della Billboard 200 e la #1 nella R&B/Hip Hop Album, diventando così “il primo artista hip hop esordiente del 2016”.



Nel 2018, il suo secondo album “beerbong & bentleys” ha debuttato alla #1 nella Billboard Top 200 ed è stato uno dei progetti discografici che ha ottenuto più streaming nell’arco di una sola settimana.

Post si classifica contemporaneamente con 9 brani nella Top 20 della Hot 100 Chart, divenendo così l’artista che registra il maggior numero di tracce presenti all’interno di questa classifica.



Stesso record anche per la Top 40 della Hot 100, con ben 14 canzoni. Mentre Post sta preparando nuova musica per il 2019, “beerbong & bentleys” è tornata nuovamente alla #1 della Top 200 per la seconda settimana consecutiva, e il dominio di questo album non mostra tutt’ora alcun segno di rallentamento.

ll 26 agosto 2019 annuncia il suo nuovo album, dal titolo Hollywood’s Bleeding, il quale è stato ufficialmente pubblicato il 6 settembre. L’album ha debuttato direttamente alla posizione numero uno della Billboard 200 statunitense con una vendita pari a 489 000 unità e ha ottenuto la certificazione disco di platino in Italia. L’album è stato anticipato dall’uscita dei singoli Goodbyes e Circles, rispettivamente pubblicati il 5 luglio e il 30 agosto ed accompagnati dai relativi videoclip.