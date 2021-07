The Kolors “Cabriolet Panorama” disco d’oro

Share Facebook

Viene certificato oggi ORO l’ultimo singolo dei THE KOLORS “CABRIOLET PANORAMA” (accompagnato da un video da oltre 5 milioni di views visibile su https://youtu.be/NFuFTlRlEyo).

Il brano, tra i più programmati dalle radio italiane questa estate, è inserito anche in “SINGLES”, EP digitale e vinile autografato in edizione limitata che raccoglie gli ultimi 5 singoli firmati dai THE KOLORS che hanno regalato grande successo alla band multiplatino e altro materiale mai pubblicato prima.

Oltre a “CABRIOLET PANORAMA”, il Vinile (disponibile in esclusiva nello store di universalmusic.it) e l’EP digitale contiene: “PENSARE MALE” (https://youtu.be/myrJ8th4Xgc) “LOS ANGELES” feat. Guè Pequeno (https://youtu.be/ea6lUtB8wBo), “NON È VERO” (https://youtu.be/Gfrl7b437gU), “MAL DI GOLA” (https://youtu.be/CpsFUpcrqOA), il remix firmato dai Sottotono di “CABRIOLET PANORAMA” e due demo di “PENSARE MALE”, una in italiano e una in inglese.

Nel frattempo sono state aggiunte nuove date al Panorama Tour 2021 (per informazioni www.friendsandpartners.it): il 24 luglio all’Arena del Mare di CIVITANOVA MARCHE (MC), 27 luglio S. GIORGIO A CREMANO (NA) per il Premio Troisi, il 1 agosto al Parco Oasi di Palo Laziale a LADISPOLI (RM), il 9 agosto allo Stadio Comunale di PETROSINO (TP), 18 AGOSTO – messa in onda RADIO ITALIA LIVE – TANKA VILLAGE, il 26 agosto alla Villa Peripato di TARANTO, il 28 agosto al Gubbio Doc Festival DI GUBBIO (PG), il 5 settembre al Campo Sportivo di PACENTRO (AQ) e il 12 settembre al Codishow di CODIGORO (FE). Il calendario è in costante aggiornamento.

Appassionati di rock e musica elettronica, i THE KOLORS (Stash Fiordispino alla voce e chitarra, il cugino Alex Fiordispino alla batteria e Daniele Mona ai synth) iniziano a collaborare a Milano nel 2009, anno in cui arriva anche il primo ingaggio professionale che li porta a diventare la resident band di uno dei locali più longevi e conosciuti della città: Le Scimmie.

Il loro nome inizia a crescere all’interno della scena milanese dei club underground e nel 2011 producono l’inedito “I Don’t Give A Funk”, brano che entra nella programmazione di MTV New Generation con un video al quale partecipa l’amico Andy dei Bluvertigo.

La gavetta live li porta ad esibirsi in alcune date all’estero tra Stoccolma, Berlino e Londra, per poi tornare in Italia per aprire i concerti italiani di Paolo Nutini (luglio 2012), Gossip (novembre 2012), Hurts (marzo 2013) ed esibirsi come special guest della data romana di Atoms For Peace (giugno 2013).

Nel 2015 si aggiudicano la vittoria del programma TV “Amici” portandosi a casa anche il premio della critica. Nel maggio dello stesso anno pubblicano l’album “Out” (su etichetta Baraonda/Artist First) che arriva al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 12 settimane consecutive (un record), portandosi a casa 4 dischi di Platino.

A trainare il successo del disco è il singolo “Everytime”, brano – certificato platino – tra i più programmati dalle radio italiane e scelto come colonna sonora degli spot Vodafone.

Da luglio a settembre i THE KOLORS suonano in tutta Italia con un tour SOLD OUT, esibendosi anche all’Open Air Theatre di Expo 2015 davanti a più di 10.000 spettatori, vengono nominati come Best Italian Act agli MTV European Music Awards 2015 e si guadagnano la copertina dell’edizione italiana di Rolling Stone.

La band trionfa ai Kid’s Choice Awards 2016 di Nickelodeon (nella categoria “Cantante italiano preferito”) e ai TIM Music On Stage Awards come “Migliore Fan Base”, “Talento Italiano del Futuro” e “Miglior Look”. I THE KOLORS si esibiscono ai Wind Music Awards 2016 ricevendo il premio per il multiplatino del disco “OUT” e il 19 giugno partecipano agli Italian MTV Awards 2016 dove vincono nella categoria “Best Performance” e ritirano il premio “Mtv History”.

Nel frattempo, continuano a suonare dal vivo festeggiando il sold out per i due concerti evento all’Alcatraz di Milano e all’Atlantico di Roma del “The Kolors Live 2016” e aprendo il concerto romano dei THE1975, band inglese ai primi posti in tutte le classifiche.

Nel maggio 2017 esce “YOU”, il nuovo album registrato a Londra e anticipato dal primo singolo “What happened Last Night” feat. Gucci Mane & Daddy’s Groove. Il brano, che vanta anche la collaborazione con gli ex Oasis e Beady Eye Andy Bell e Gem Archer, è accompagnato da un video girato a Tokyo dai ragazzi di YouNuts!. Alla parte tecnica del disco hanno collaborato anche Tommaso Colliva (Muse) e Mark “Spike” Stent con il suo team (Ed Sheeran, Beyoncé, One Republic).

Dopo il secondo singolo estratto dall’album, “Crazy”, che vede ancora la band aggirarsi per le strade della capitale giapponese, il 20 ottobre arriva in radio la ballad “Don’t Understand”.

A febbraio 2018 i THE KOLORS partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano, ‘Frida (mai, mai, mai)”, brano che ha totalizzato più di 14 milioni di visualizzazioni su youtube e ha avuto un ottimo riscontro radiofonico.

Ma è nel live che la band dà il meglio di sé e il resto dell’anno si esibiscono in giro per l’Italia presentando dal vivo il nuovo singolo “Come le onde” che li vede duettare con J-Ax. Il brano regala alla band oltre 3 milioni di stream e più di 6.7 milioni di view.

Il 15 marzo 2019 esce il singolo “Pensare male”, in coppia con Elodie brano che diventa in breve tempo un successo sia radiofonico (per 3 settimane consecutive in vetta alla classifica dei singoli più programmati dalle radio italiane) e digitale (disco di Paltino con oltre 41 milioni di view). Il 2019 si chiude con un altro inedito, questa volta in coppia con Guè Pequeno dal titolo “Los Angeles”, anch’esso molto apprezzato dalle radio che in breve tempo supera quota 3.8 milioni di stream e 4.9 milioni di view.

A distanza di 8 mesi, nel maggio 2020 esce “Non è vero”, altro successo sia radio che digitale con oltre 5 milioni di views a cui segue nel gennaio 2021 l’inedita “Mal di Gola” e ad aprile “Cabriolet Panorama”. A luglio la band partecipa alla pubblicazione di “SOLERO”, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola.