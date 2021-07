Il concerto Gino Paoli, previsto stasera 12 luglio è rinviato

Share Facebook

Il concerto Gino Paoli e Orchestra, previsto stasera 12 luglio 2021 alle 21 all’Auditorium Parco della Musica, è rinviato a nuova data che sarà comunicata a breve.

L’artista ha annunciato di essere impossibilitato ad esibirsi a causa di una labirintite acuta.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. In caso di impossibilità a partecipare sarà possibile ottenere il rimborso entro e non oltre il 31 luglio 2021.

Per acquisti su Ticketone.it e presso i punti vendita Ticketone sarà necessario seguire la procedura riportata alla pagina: https://www.rimborso.info/

I biglietti acquistati alla biglietteria centrale del Parco della Musica saranno rimborsabili al punto vendita d’acquisto, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19 con orario continuato