Coma_Cose annunciano nuovi appuntamenti dal vivo

A distanza di un mese dalla strepitosa partenza del NOSTRALGIA TOUR, che sta portando Fausto Lama e California lungo l’intera penisola con una serie di date sold out, i COMA_COSE annunciano oggi nuovi appuntamenti dal vivo per il mese di settembre: due imperdibili tappe per estendere l’abbraccio ai fan e condividere dal vivo con loro le canzoni dell’ultimo album Nostralgia, toccando Genova (2/9) e Moncalieri – TO (8/9).

Da sempre i live dei Coma_Cose sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston, e il NOSTRALGIA TOUR è l’occasione perfetta per tornare ad essere sorpresi dalle loro esibizioni dal vivo: i COMA_COSE porteranno in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita.

Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e Francesca -quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Da location dal sapore di gradito ritorno a suggestive venue immerse nella natura, tutte le date del NOSTRALGIA TOUR – prodotto da Vertigo – si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.