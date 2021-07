Leo Gassmann torna dal vivo in una speciale versione acustica

Leo Gassmann torna dal vivo in una speciale versione acustica in apertura al concerto di Omar Pedrini in full band il 19 agosto al Castello Sforzesco di Milano. I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Mailticket.

Leo Gassmann ha pubblicato da pochissimo il suo ultimo singolo Down, un brano maturo con il quale l’artista sceglie di esorcizzare i problemi legati a un periodo difficile della sua vita- Down fotografa la lotta di Leo contro i suoi demoni interiori: le paure, le angosce, le insicurezze e le delusioni che diventano mostri da guardare in faccia e affrontare attraverso la musica.

Dopo la partecipazione a X Factor 12, arrivando sino alla semifinale, e la vittoria nel 2020 nella categorie delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo con Vai bene così, il percorso di Leo Gassmann è tutto in ascesa. L’artista continua a mostrare le sue doti da cantautore e una grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua giovane età.

Il videoclip di Vai Bene così vanta ad oggi oltre 7 milioni di visualizzazioni su Youtube e gli vale anche il Premio Roma Videoclip alla Festa del Cinema di Roma. Il suo album di esordio, Strike, supera gli 11 milioni di streaming e al suo interno vi sono i singoli estratti Vai bene cosi, Maleducato e Mr. Fonda.

OMAR PEDRINI – opening act LEO GASSMANN

19 agosto – Estate Sforzesca @Castello Sforzesco – Milano

Biglietto: € 20,00 + prev.

Biglietti disponibili su Mailticket.

