Share Facebook

Twitter

Pinterest

A grande richiesta si aggiungono nuove date al “MEDIOEGO TOUR” di INOKI!

L’artista sta portando in tour sui palchi d’Italia il suo nuovo album, “MEDIOEGO” (Asian Fake/Sony Music Italy) – entrato direttamente al primo posto della Top Vinili Fimi e al secondo posto della classifica Top Album – segnando il grande ritorno di uno dei pesi massimi dell’urban.

Un lavoro, apprezzato sin da subito da pubblico e critica, che vede la collaborazione di grandi artisti e produttori, mettendo diverse generazioni a confronto.

Queste le nuove date del tour, organizzato da Django Concerti:

10-07-2021 – Sherwood Festival – Park Nord dello Stadio Euganeo – Padova

21-07-2021 – UNDER FEST PREQUEL – Lido Adriano (RA) con BAND

Oggi, 22-07-2021 – Pontelungo Summer Festival – Bologna con BAND

24-07-2021 – Good Kids Festival – Giardini Luzzati – Genova

31-07-2021 – Sun of a Beach presso Spazio 2011 – Torino con BAND

06-08-2021 – “Da Biso” – Piedimonte Matese (CE)

07-08-2021 – Villa Ada – Ortona (CH) – NUOVA DATA

22-08-2021 – Festa di Radio onda D’Urto – Brescia con BAND

28-08-2021 presso i Cantieri ActionAid – Caprarica di Lecce (LE) con BAND – NUOVA DATA

14-09-2021 – Arena Milano Est – Milano – NUOVA DATA

16-09-2021 – Eur Social Park – Roma – NUOVA DATA

Il tour rientra nella programmazione Puglia Sounds Tour 2020/2021.

Questa la tracklist ufficiale del disco, disponibile in fisico e digitale al link https://smi.lnk.to/MEDIOEGO:

UNDERGROUND – prod. Salmo;

WILDPIRATA (feat. Tedua) – prod. Garelli & Chryverde;

DUOMO – prod. STABBER;

MUTI – prod Chryverde;

ISPIRAZIONE (feat. Noemi);

HYPE – prod. Salmo;

VETERANO (feat. DJ Shocca);

MEDIOEGO – prod Chryverde;

FUCKOFF – prod Chryverde;

SCHIAVI – prod. Chris Nolan;

MANI (feat. BigMama) – prod. Crookers;

SILENZIO – prod. Sine;

ONESTO – prod Chryverde;

STANCO – prod. Big Joe;

IMMORTALI – prod Chryverde;

TREMA – prod. STABBER;

BANDIERA – prod Chryverde;

NOMADE – prod Chryverde.

Diretto da Attilio Cusani – già regista, tra gli altri, dei videoclip di “Soldi”, “Rapide” e “Dorado – feat. Sfera Ebbasta e Feid” di Mahmood e “Andromeda” di Elodie – il videoclip di “ISPIRAZIONE” feat. Noemi.

Quante volte puoi tornare prima che smettano di crederti? Quante volte puoi dire di aver cominciato un nuovo viaggio mentre la strada resta la stessa? Qualcuno, nel caso di Inoki, potrebbe rispondere: una di troppo.

Ecco perché Fabiano Ballarin, classe 1979, non è ripartito dalle parole se non da quelle che si incastrano sul beat. Da qui ha ricominciato, per un risultato inatteso che – per una volta, forse la prima – apre a uno scenario diverso da quanto visto finora, a una strada mai intrapresa.