Il programma della 24° edizione del Magna Grecia Awards & Fest continua ad arricchirsi di tante serate e tanti ospiti per impreziosire l’estate pugliese tra Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle e Palagiano con indimenticabili momenti dedicati alla cultura, all’attualità, alla letteratura e alla società.

Grande attesa anche per la serata di giovedì 22 a Ginosa, con l’appuntamento Focus: Sotto Scorta, dedicato a coloro cha lottano ogni giorno, con coraggio, contro la criminalità organizzata, mettendo a rischio la loro stessa incolumità ed essendo costretti a vivere sotto scorta. Interverranno l’On. Piera Aiello, Giuseppe Antoci, Don Antonio Coluccia, Alessio Ribaudo, Gaetano Saffioti, Luca Vigilante.

Un’incursione ironica e divertente nel costume e nel mondo femminile, tra royal e first lady, è prevista per la serata di venerdì 23 a Gioia del Colle, con “Lady ma non troppo” con Dario Salvatori, Lavinia Orefici, Paola Calvetti, Laura Pranzetti Lombardini, Raffaello Tonon.

Un altro importante momento di approfondimento si terrà sabato 24 a Palagiano con la finestra Focus: Il cibo e la terra, in cui saranno trattate tematiche legate al mondo agricolo e alimentare con esponenti delle istituzioni e delle associazioni di settore, tra cui Veronica Barbati, Angelo Mellone, Savino Muraglia, Federico Quaranta, Luigi Scordamaglia, Elisa D’Ospina con Nunzia De Girolamo.

Domenica 25 a Castellaneta si tornerà all’attualità con Focus: La sanità che vorrei, un momento di confronto e dibattito su uno dei temi più sentiti di questo periodo, alla presenza di esponenti del mondo medico/scientifico e di cariche istituzionali: Filippo Anelli, On. Andrea Costa Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Massimo Scaccabarozzi, Gianmarco Surico, Leonardo Vincenti con Nunzia De Girolamo. Un ulteriore e importante appuntamento è quello con Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, che dialogherà con Nunzia De Girolamo.

Una parentesi più leggera e frizzante allieterà la serata di lunedì 26 a Ginosa, con la presenza di tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dei social, e di Alessandro Cecchi Paone che, insieme a Nunzia De Girolamo, si racconterà con lo stile dirompente e genuino che lo contraddistingue.