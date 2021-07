Coma_Cose all’ Ultravox Firenze

Share Facebook

Una data dietro l’altra, un sold out dietro l’altro. È un cammino trionfale quello che porta i Coma_Cose venerdì 23 luglio sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21), nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.



I biglietti (posti numerati 28,75 e 34,50 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Momento magico per il duo nato dall’incontro tra Francesca Mesiano e Fausto Lama. L’album “Nostralgia” pubblicato subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ha fatto letteralmente decollare il progetto: il brano presentato sul palco dell’Ariston, “Fiamme negli Occchi” è diventato disco di platino in sole tre settimane, il video conta ad oggi 12 milioni di visualizzazioni, i profili social della band sono più che raddoppiati.

“Nostralgia” è un libriccino dal linguaggio futuristico che racchiude un mondo di significati che affiorano da un passato che brucia ancora.

Ogni nota è una pagina e ogni canzone un capitolo della storia di rivalsa di Francesca e Fausto; una storia che li ha visti passare dalla rassegnazione di dover rinunciare alla musica, al riuscire a renderla il centro della propria vita.

La loro è una favola dai protagonisti improbabili che nel momento in cui si ritrovano a lavorare come commessi scelgono di non rinunciare alla propria fiamma, la loro passione per la musica e con un percorso umano ed artistico si sostengono l’un l’altro.

Questi sei brani inediti sono l’installazione sonora cresciuta nel corso di un anno anomalo, l’occasione per fermarsi un attimo, scavare a fondo nei ricordi e nelle emozioni del passato per fissarle nel presente: guardarsi indietro e guardarsi dentro con una nuova consapevolezza. Un viaggio alla scoperta di ambientazioni e temi nuovi, tradizionalmente assenti o trascurati dalla musica leggera. Meno spazio alla città, alla vita all’aria aperta, molto invece alla solitudine, alla periferia, all’introspezione e all’autoanalisi.

“E’ un disco che racconta il presente ricercandolo nel passato, breve ma molto concentrato scava nel profondo dell’animo e analizza il sentimento della nostalgia senza compromessi, il fuoco che arde dall’infanzia, la crescita personale, l’accettazione di se stessi come il primo passo per cercare il proprio posto nel futuro.” – raccontano i Coma_Cose.

Tratti che ritroviamo nei loro live, evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici – come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston – uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita.

Non mancano in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e Francesca, quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Ultravox Firenze è lo spazio estivo immerso nel verde del parco delle Cascine: prima e dopo lo spettacolo aperitivi, pizze, cene indiane e drink. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

COME ARRIVARE – Ultravox Firenze si trova nel Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine. Dalle ore 18 alle 24,30 (fino alle 2 di notte al venerdì e sabato) è in funzione la Navetta L.C. Ataf che, a ciclo continuo e con partenza dal Piazzale Jefferson (in prossimità della fermata della Tramvia Cascine) collega le diverse aree del parco. La fermata per Ultravox Firenze è viale dell’Aeronautica.



In auto: si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e prendere la navetta alla fermata Piazzale delle Cascine.

In bici: percorretr dal Piazzale delle Cascine tutto il Viale dell’Aeronautica e da lì imboccate il viale Florence Nightingale.

E’ inoltre disponibile presso il Piazzale delle Cascine un servizio di noleggio di motorini elettrici con i quali si può arrivare alla rotonda del Pegaso (termine del Viale dell’Aeronautica).

Programma Ultravox Firenze

Sabato 24 luglio

Vox Stage (ore 20,30 – ingresso libero) LAST MINUTE DIRTY BAND sixties e dintorni

Domenica 25 luglio

Anfiteatro (ore 21 – 34,50 euro) ALICE canta BATTIATO

Vox Stage (ore 19,30 – ingresso libero) Un tardo pomeriggio con… Rainero Duo in concerto

Lunedì 26 luglio

Vox Stage (ore 20,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… AIDA in concerto

Martedì 27 luglio

Anfiteatro (ore 21 – 9 euro) RINO GAETANO BAND

Vox Stage (ore 19,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… ZERONAUTA in concerto

Mercoledì 28 luglio

Vox Stage (ore 19,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… MIGLIO in concerto

Venerdì 30 luglio

Anfiteatro (ore 21 – 28 euro) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Vox Stage (ore 19,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… ANDREA RUCCI dj-set

Sabato 31 luglio

Vox Stage (ore 20,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… ROS in concerto

Ultravox Firenze

Da giugno a settembre 2021

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze

Orari

Aperto tutte le sere dalle ore 18

Informazioni

www.ultravoxfirenze.it