Camila Cabello il nuovo singolo “Don’t Go Yet”

È uscito oggi in digitale e da venerdì 30 luglio entrerà in rotazione radiofonica “DON’T GO YET”, il nuovo singolo della cantautrice multiplatino CAMILA CABELLO!

Il brano anticipa il suo terzo album di inediti “FAMILIA” di prossima uscita.

È online anche il videoclip ufficiale (Camila Cabello – Don’t Go Yet (Official Music Video) – YouTube) del brano.

In “DON’T GO YET”, scritto dalla stessa Camila, Scott Harris, Ricky Reed e Mike Sabath e prodotto da questi ultimi due, sono presenti le percussioni suonate dall’acclamato batterista cubano Pedrito Martinez.

Camila Cabello, cantautrice cubana nominata più volte ai Grammy, ha pubblicato il suo album di debutto, “Camila” a gennaio del 2018, che ha raggiunto il #1 della classifica Billboard 200.

Contemporaneamente il suo singolo “Havana”, certificato 4X PLATINO in Italia, ha raggiunto l’#1 nella classifica Billboard Hot 100, rendendo Camila la prima artista solista negli ultimi 15 anni a raggiungere nella stessa settimana la prima posizione contemporaneamente nelle classifiche Hot 100, Billboard 200 e Artist 100. Camila è diventata anche l’artista n°1 su Spotify Global.

Nel 2018 Camila ha vinto i premi “Artist of the Year” e “Video of the Year” ai Video Music Awards e ha ottenuto due nomination ai Grammy Awards nelle categorie di “Best Pop Vocal Album” con il disco “Camila” e in quella di “Best Pop Solo Performance” con il singolo “Havana” (Live).

Debuttando da solista, dopo aver cantato per 4 anni nelle Fifth Harmony, il singolo “Havana” è diventato in assoluto il brano di un’artista femminile più ascoltato in streaming ed è stata la canzone più ascoltata nel mondo nel 2018. Il suo singolo 3x PLATINO “Never Be The Same” ha raggiunto la top 10 della classifica Billboard Hot 100. La super hit globale “Señorita” con Shawn Mendes, uscita a giugno 2019, ha debuttato al #1 su iTunes, conquistando il record per il più grande debutto su Spotify per un duetto uomo/donna.

“Señorita” è stato il brano più ascoltato in streaming nel mondo su Spotify nel 2019 ed è stata nominata ai Grammy nella categoria “Best Pop Duo/Group Performance”. A dicembre 2019 è uscito il secondo album in studio “Romance”, certificato PLATINO.

Camila è la prima artista donna dopo Adele ad aver raggiunto per 3 volte la vetta delle classifiche Hot 100, Billboard 200 e Artist 100 di Billboard. Camila è anche ambasciatrice di Save the Children. Farà il suo debutto come attrice nel film “Cinderella”, in uscita il 3 settembre 2021, diretto da Kay Cannon e prodotto da James Corden e Leo Pearlman.