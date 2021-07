Topic ft Bebe Rexha il singolo “Chain My Heart”

Share Facebook

Due artisti pluripremiati uniscono il loro sound e vocalità distintivi creando la formula vincente per una hit destinata ad accompagnarci fino alla fine dell’anno.



Dopo un anno trionfale ai vertici delle classifiche radio e streaming, il DJ e producer multiplatino TOPIC in radio con il nuovo esplosivo singolo “CHAIN MY HEART”, in collaborazione con la cantautrice nominata ai Grammy BEBE REXHA.

“CHAIN MY HEART” ha già totalizzato oltre 21 milioni di ascolti globali ed ogni giorno continua a cumulare stream!

Parlando della collaborazione, TOPIC ha dichiarato che: “durante la creazione del pezzo, ho subito notato che serviva una donna forte con una grande voce e personalità. Con alcune melodie immagini subito la persona con cui vorresti collaborare.

BEBE REXHA mi ha colpito all’istante”. La cantautrice, a sua volta, spiega che “il singolo parla di qualcuno che cattura il tuo cuore e che non vuoi lasciare andare. Mi sono divertita molto a lavorare con TOPIC, ha davvero un grande talento”.

“CHAIN MY HEART” segue “YOUR LOVE (9 PM)”, il recente successo mondiale di TOPIC in collaborazione con ATB e A7S (Top 5 dell’airplay radiofonico e dopo 6 mesi ancora in Top 50, certificazione Platino in Italia, oltre 16 milioni di views e 442 milioni di stream combinati al mondo), “WHY DO YOU LIE TO ME” con la partecipazione speciale dell’artista nominato ai Grammy LIL BABY e “BREAKING ME” con A7S (brano che ha raggiunto il #1 della classifica radio in Italia, oltre 1 miliardo di stream globali combinati, 3 volte Platino nel nostro Paese nonchè certificazioni in 28 paesi).