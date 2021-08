Zak Abel il nuovo singolo “Why Can’t We Get Along”

Il giovane cantante inglese di origini marocchine ZAK ABEL in radio da venerdì 06/08 con il nuovo singolo “WHY CAN’T WE GET ALONG”.

Un brano che ricorda una bossa nova, con un ritmo catchy che ci invita a riflettere su temi importanti. Come lo stesso ZAK ABEL dichiara: “con tutte le cose incredibili che gli esseri umani hanno raggiunto nel corso degli anni, perchè non abbiamo ancora capito come andare d’accordo l’uno con l’altro?”.

ZAK ABEL ha annunciato di recente i suoi due live il 21 e 22 Settembre al prestigioso “Jazz Cafe” di Camden Town a Londra, uno dei locali piú importanti ed iconici della città per la musica dal vivo. Entrambe le serate sono andate sold out nel giro di una settimana.