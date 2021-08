PIVI 2021: aperte le iscrizioni. Aggiunto il Premio Speciale MIGLIOR LIVE DI SEMPRE

Share Facebook

Come ogni anno, la selezione del miglior videoclip avverrà in due modalità:

tramite scouting e attraverso segnalazioni dirette.

Lo staff del MEI e i giornalisti musicali collaboratori del Premio – coordinati da

Fabrizio Galassi, realizzeranno la lista dei video più importanti dell’anno, usciti tra il

1° Luglio 2020 e il 30 giugno 2021.

A questa lista si aggiungeranno le segnalazioni spontanee che come ogni anno

riservano sorprese incredibili a livello di creatività e tecnica.

Per tutti gli artisti, etichette, uffici stampa interessati a inviare le candidature,

possono farlo all’indirizzo mei@materialimusicali.it con oggetto “PIVI 2021” entro il 31

Agosto 2021.

Nella mail dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

Link a YouTube o altra piattaforma

Data di uscita (compresa tra il 1° Luglio 2020 e il 30 Giugno 2021)

Oltre a premiare il miglior indipendente, quest’anno il PIVI introduce il nuovo

premio speciale per brindare alla riapertura dei locali e della nuova (mai come

adesso) stagione dei concerti,

il PIVI premierà il miglior video registrato dal vivo.

Lo staff del MEI ha già selezionato una rosa di pretendenti al trono, ma vogliamo

avere anche una vostra opinione in merito, che siate musicisti, discografico,

addetti ai lavori o appassionati di musica, visto che si tratta di qualcosa che

appartiene a tutti.

Queste le specifiche per candidarsi come MIGLIOR VIDEO LIVE DI SEMPRE:

il video deve essere presente su YouTube o altre piattaforme di streaming (no

video non in elenco o privati protetti da password)

il video deve essere relativo a un singolo brano, non a tutto il concerto. Nel caso di una parte/canzone compresa in un concerto, indicare il minutaggio e titolo del brano

di una parte/canzone compresa in un concerto, indicare il minutaggio e titolo del

brano

l'artista selezionato dovrà avere lo status di indipendente al momento dell'esibizione/live

dell’esibizione/live

il video può essere un'esibizione in studio, acustica, senza pubblico, su un palco; l'importante è che sia registrata dal vivo

l’importante è che sia registrata dal vivo

il video può esser stato registrato nel 1972 come a Luglio 2021; non esistono lassi di tempo, stiamo cercando il MIGLIOR LIVE DI SEMPRE

di tempo, stiamo cercando il MIGLIOR LIVE DI SEMPRE

Le segnalazioni dovranno essere inviate a mei@materialimusicali.it con oggetto

“PIVI Miglior Live di Sempre”.

Di seguito l’Albo d’Oro del PIVI.



Premio Miglior Video

2020 – “Luna Araba” di ColapesceDimartino con Carmen Consoli, regia di

Tommaso Buldini

2019 – “La Vita Veramente” di Fulminacci, regia di Andrea Santaterra

2018 – “Maometto a Milano” di Colapesce per la regia di Zavvo Nicolosi/Ground’s

Oranges

2017 – “La Verità” di Brunori SAS, regia di Giacomo Triglia

2016 – ”Cosa Mi Manchi A Fare” di Calcutta, regia di Francesco Lettieri

2015 – “Come Una Guerra La Primavera”, di Dimartino, regia di Manuela Di Pisa

2014 – “Salva Gente” di Marta Sui Tubi, regia di Bruno D’Elia / “Viva” degli Zen

Circus, regia di Sterven Jonger

2013 – “La Razionalità” dei Velvet, regia di Saku

2012 – “Qwerty” di K-Conjog regia di Francesco Lettieri

2011 – “Le Stelle Ci Cambieranno Pelle” di Marco Notari, regia di Marco Missano

2010 – “Chi sono io” dei Fonokit con la regia di Gabriele Surdo

2009 – “Riaffiora” dei French Kiss, regia di Saverio Luzzo

2008 – “Song for Ced” di Esmen, realizzato da Cedric Poligné

2007 – “Stoned” di Herself, regia di Mozukin – Mauro Rodella

2006 – “L’abbandono” di Marta sui Tubi di Fabio Luongo



Premio Miglior Regia

2014 – “Captured Heart” dei Be Forest, regia di MUTE

2013 – “Freiheit” di Diego Buongiorno, regia di Brando De Sica

2012 – “Welcome to Babylon” degli A Toys Orchestra, regia di Marco Missano

2011- “Scegli Me” dei Verdena, regia Roberto Cinardi

2010 – “Direzioni Diverse” del Teatro degli Orrori Feat. The Bloody Beetroots di

Jacopo Rondinelli

2009 – “Let Me Be” di Waines, di Corrado Fortuna

2008 – “Soon” dei Medusa’s Spite, regia di Simone Pellegrini

2007 – Senza titolo, di Robertina e Gattociliegia vs Il Grande Freddo, regia

Postodellefragole

2006 – “DanXzen” per Campo Minato di Amari



Premio Miglior Soggetto

2014 – “Come Reagire Al Presente” dei Fast Animals And Slow Kids, soggetto di

Matteo Corradini

2013 – “Heavy Branches” dei Sycamore Age, soggetto di Roberto Ippolito e Chiara

Feriani

2012 – “La Filastrocca dei Nove Pianeti” dei Vegetable G, regia e soggetto di

Marco Molinelli e Giovanni Troilo

2011 – “Lacrime Di Giulietta” di Matteo Negrin, soggetto di: Alice Ninni, Luca

Cattaneo, Alberto Filippini

2010 – “Jupiter’s Tale” dei Ners di Fabio Fe “Mountain Tea Traders” dei Julie’s

Haircut di Marco Missano

2009 – “Storia di una favola” di La Fame di Camilla, di Soda Studio

2008 – “Sotto Vuoto Spinto” di Porto Flamingo, di Valeria Cavagnetto e Teresa

Rocco

2007 – “Mondocellofan” di Alibia, soggetto di Massimo Bonelli e Luca Granato

2006 – “Satan Eats Satan” di Julie’s Haircut, soggetto di Luca Lumaca

Premio Miglior Fotografia

2014 – “Una Nuova Innocenza” di Paolo Benvegnù, fotografia di Mauro Talamonti

2013 – “The Story To Tell Our Child” degli About Wayne, fotografia di Marco

Missano

2012 – “Vesuvius Bunks” di Franky B (aka Cryptic Monkey), fotografia di Diego

Indraccolo

2011 – “Il Cielo” di Facciascura, fotografia di Massimo Costanzi

2010 – “Io e il mio amore” di Paolo Benvegnù, fotografia di Ferran Paredes Rubio

2009 – “Limonata Punk” dei Freakout, fotografia di Alessandro Leone

2008 – “Piove Deserto” degli Sikitikis, fotografia di Giovanni Troilo

2007 – “Stupid Desires” di Lara Martelli, fotografia di Ivan Vania

2006 – “Piove Piano” di Blume, fotografia di Roberto Galassini

Premio Miglior Montaggio

2014 – “Space Invaders” di Salmo, montaggio di Jacopo Rondinelli

2013 – “Killer Game” di Salmo e “Alto Livello” di Clementino, montaggio di Jacopo

Rondinelli

2012 – “La Ghigliottina” di Caparezza, regia e montaggio di Fernando Luceri

2011 – “I Nostri Corpi Celesti” di Le luci della centrale elettrica, Regia e montaggio

di Luca Lumaca

2009 – “Una Giornata Perfetta” di Vinicio Capossela, montaggio di Virgilio Villoresi

e Carlo Cossignani

2008 – “Un anno in più” dei Perturbazione, montaggio di Marco Duretti, Tommaso

Cerasuolo

2007 – “Hypocrisymn” di Mallary Switch, montaggio di Gianluca Zenone

2006 – “Domani” di Otto Ohm, montaggio di Gianandrea Tintori