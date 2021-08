Istituzione Bologna Musei: sedi e mostre aperte per Ferragosto

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Musei aperti per ferie. Anche quest’anno l’Istituzione Bologna Musei offre molteplici proposte, fruibili in sicurezza, per un’estate all’insegna dell’arte e della cultura:

le collezioni permanenti, le mostre temporanee, i concerti, le manifestazioni all’aperto e le attività di educazione e mediazione.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. D.L. 23 luglio 2021, n. 105), ricordiamo che dal 6 agosto 2021 per l’accesso nelle sedi dell’Istituzione Bologna Musei è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19, il cosiddetto Green Pass.

Queste prescrizioni sono valide anche per assistere a manifestazioni culturali, incluse quelle all’aperto.

La verifica della certificazione avviene tramite esibizione del Green Pass in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di riconoscimento valido.

A tutela della privacy i dati personali del titolare vengono solo letti, tramite l’app nazionale VerificaC19, ma non registrati.

Il Green Pass non è richiesto per le persone escluse per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) oppure esenti sulla base di motivazioni mediche certificate.

Maggiori informazioni sulle modalità per ottenere il Green Pass sono disponibili qui: www.dgc.gov.it.

Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio, restano inoltre valide e in vigore le misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19.

Tutte le informazioni utili per la visita sono consultabili qui: www.museibologna.it/documenti/102085.

I musei civici aperti a Ferragosto

Con l’avvicinarsi della festività di Ferragosto, vi ricordiamo le sedi che sarannoregolarmente aperte nella giornata di domenica 15 agosto 2021:

• Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2) h 10.00-19.00

• Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) h 10.00-19.00

• Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio | Piazza Maggiore 6) h 10.00-18.30

• Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) h 10.00-18.30

• MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi (via Don Minzoni 14) h 10.00-21.00

• Casa Morandi (via Fondazza 36) h 16.00-20.00

• Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22) h 17.00-20.00

• Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) h 10.00-19.00

• Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) aperto solo su prenotazione per gruppi di 4 persone; la prenotazione va effettuata via email con almeno 3 giorni di anticipo a museopat@comune.bologna.it