Extraliscio continua il tour in tutta Italia

Continua il tour estivo degli EXTRALISCIO in tutta Italia “È BELLO PERDERSI – TOUR D’ITALIE”! Una serie di imperdibili e imprevedibili concerti fuori dagli schemi che contaminano la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto.

Nel tour “È BELLO PERDERSI – TOUR D’ITALIE” Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, presentano per la prima volta live le canzoni del loro nuovo album “È BELLO PERDERSI” (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music), accompagnati da Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Milli (tromba e fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e Fiorenzo Tassinari (sassofono).

Queste le prossime date di “È Bello Perdersi – Tour d’Italie”:

6 agosto al Giardini Belvedere, Piazza XX Settembre, a BRA (CN) in occasione di Attraverso Festival

7 agosto al Parco Archeologico Villaggio Neolitico di TRAVO (PC) in occasione di Travo Balafolk Festival

10 agosto al Parco Fluviale Alex Langer di MONTE URANO (FM) in occasione del Festival Risorgimarche (ore 18.30)

14 agosto nella Piazza d’Armi al Forte di Bard a BARD (AO)

15 agosto in Villa Olmo a COMO in occasione di Villa Olmo Festival

19 agosto all’Anfiteatro Romano di GUBBIO

20 agosto in Piazza dei Pisanelli a SUTRI in occasione di Estate Sutrina Francigena Festival

28 agosto al Parco di Sopramonte di SOPRAMONTE (TN) in occasione di Monte Bondone Green Festival

2 settembre al Carroponte di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

5 settembre in Piazza Matteotti a IMOLA in occasione di Imola in musica

Il tour è prodotto da International Music and Arts. Per informazioni e prevendite www.internationalmusic.it.

Nel tour, composto da oltre 30 date, gli Extraliscio incontrano 5 volte La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, alla quale fanno anche da colonna sonora con i brani “Il ballo della Rosa” e “Milanesiana di Riviera”.

Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

“È BELLO PERDERSI” è disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile (https://smi.lnk.to/ebelloperdersi). Un doppio album, prima produzione musicale di Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi, scritto e composto per la maggior parte da Mirco Mariani, con la collaborazione in alcuni testi di Elisabetta Sgarbi e di Pacifico.

È in radio il singolo “E’ bello perdersi”, un sorprendente e folle ‘tango-rock’, accompagnato da un videoclip che vede la regia di Elisabetta Sgarbi https://youtu.be/mjAgCZ2UDno e che ha vinto la storica Mostra internazionale del nuovo cinema/ Pesaro Film Festival nella sezione Vedomusica – Video Italia!

Intanto, a grande richiesta, si aggiungono in tutta la penisola nuove repliche del film “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” di ELISABETTA SGARBI, distribuito da Nexo Digital, dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola!

Questo il calendario delle proiezioni di “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA” (in continuo aggiornamento):

11 agosto al CineParco delle Cappuccine all’Arena Estiva di Bagnacavallo RA (ore 21.30) – presenti alla proiezione la regista Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio

12 agosto all’Arena Estiva di San Biagio di Cesena FC (ore 21.30) – presenti alla proiezione la regista Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio

14 agosto Bologna – presenti alla proiezione la regista Elisabetta Sgarbi con l’aiuto regia Eugenio Lio e parte del cast con Ermanno Cavazzoni, Antonio Rezza e i ballerini di polka chinata Antonio Clemente e Loris Brini.

18 agosto all’Arena del Sole di Lido di Classe RA (ore 21.30)

10 settembre al CinePalace di Riccione (ore 21.00) – presenti alla proiezione la regista Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio

15 settembre alla Casa del Cinema di Roma (ore 21.00) – presenti alla proiezione la regista Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio

26 settembre al Cinema e teatro Moderno di Fusignano RA (ore 20.30)

Il film è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest. È stato proiettato in oltre 110 sale in tutta Italia a giugno 2021.

Ha ricevuto il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova e il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi. Protagonisti del film sono Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, con la narrazione di Ermanno Cavazzoni. Special guest: Biagio Antonacci, Orietta Berti, Francesco Bianconi, Vasco Brondi, Roberta Cappelletti, Riccarda Casadei, Lorenzo Cherubini Jovanotti, Elio, Lodo Guenzi, Leo Mantovani, Gli Omini (Francesco Rotelli, Luca Zacchini, Giulia Zacchini), Antonio Rezza, Armando Savini, Michele Sganga e Mario Andreose, Francesco Cattini, Doriano Cazzola, Bruno Malpassi e Gilda Mariani. Disegni e animazioni di Igort.