“Brazil”, il singolo nuovo di Venerus

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Da venerdì 20 agosto è disponibile in radio “Brazil”, il singolo di Venerus – astro nascente del cantautorato italiano e rivelazione della scena street pop – estratto dall’album d’esordio “Magica Musica”, uscito il 19 febbraio di quest’anno.

Racconta Venerus del brano, prodotto al fianco di Mace: “Brazil è stato uno dei brani con la gestazione più lunga, cosa che normalmente non anticipa buoni risultati.

Questa è una delle eccezioni. Cominciata a Milano, e terminata in Marocco ha vissuto quasi tutte le fasi del concepimento del disco popolandosi di contaminazioni, momenti e spazi molto distanti l’uno dall’altro. È una canzone che comincia in camera e finisce nello spazio. Cerca prospettive diverse per osservare piccoli comportamenti.”

“Magica Musica” contiene 16 tracce, di cui 12 coprodotte con Mace, e vanta collaborazioni eterogenee: Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, amanda lean & not for climbing.

Anticipato da “Canzone per un amico” e “Ogni pensiero vola”, nel disco si trovano le molte sfaccettature di un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito.

L’album di debutto sorprende ad ogni traccia dove Venerus, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l’eclettismo sonoro, conduce l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale che trasferirà sul palco dei suoi live, trasmettendo quell’atmosfera onirica nella dimensione della performance.

Il tour estivo appena iniziato farà tappa domenica 1 agosto a Ortigia Sound System di Siracusa (sold out), venerdì 6 agosto al Suonica Festival di Jesolo, sabato 7 agosto a A Cielo Aperto di Cesena, venerdì 13 agosto al Color Fest di Maida (CZ) (sold out), mercoledì 25 agosto al NoSound Urban Fest di Servigliano (FM), giovedì 26 agosto al Beat Garden di Empoli, venerdì 27 agosto all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD), domenica 29 agosto al SuoNa Bike In di Napoli, mercoledì 1 settembre al Magnolia di Segrate (MI), venerdì 3 settembre allo Spazio Polaresco di Bergamo, sabato 4 settembre al Jazz:Re:Found Festival di Cella Monte (AL), mercoledì 8 settembre al Live Rock Festival di Acquaviva (SI), domenica 12 settembre all’Arena Puccini di Bologna e venerdì 17 settembre al Goa Boa Festival di Genova. Info e biglietti su: http://www.vertigo.co.it/it/venerus

Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus nel suo disco d’esordio esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo.

MAGICA MUSICA TOUR

01/08/2021 NICHELINO (TO), Stupinigi Sonic Park

10/07/2021 ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica

13/07/2021 PISTOIA, Pistoia Blues – Storytellers – SOLD OUT

20/07/2021 SARZANA (SP), Moonland

23/07/2021 MELPIGNANO (LE), SEI Festival – SOLD OUT

24/07/2021 MINERVINO MURGE (BAT), Locus Festival Preview – SOLD OUT

25/07/2021 MARINA DI CAMEROTA (SA), Meeting del Mare

29/07/2021 MILANO, Mi Ami Mi Manchi – Castello Sforzesco – SOLD OUT

01/08/2021 SIRACUSA, Ortigia Sound System – SOLD OUT

06/08/2021 JESOLO, Suonica Festival

07/08/2021 CESENA, A Cielo Aperto

13/08/2021 MAIDA (CZ), Color Fest – SOLD OUT

25/08/2021 SERVIGLIANO (FM), No Sound Urban Fest

26/08/2021 EMPOLI, Beat Garden

27/08/2021 GALZIGNANO TERME (PD), Anfiteatro del Venda

29/08/2021 NAPOLI, SuoNa Bike In – Ex Base Nato

01/09/2021 SEGRATE (MI), Circolo Magnolia

03/09/2021 BERGAMO, Spazio Polaresco

04/09/2021 CELLA MONTE (AL), Jazz:Re:Found Festival

08/09/2021 ACQUAVIVA (SI), Live Rock Festival

12/09/2021 BOLOGNA, Arena Puccini

17/09/2021 GENOVA, Goa Boa Festival

Info e biglietti su: http://www.vertigo.co.it/it/venerus

SEGUI VENERUS

Instagram @venerus

Facebook @venerusmusic

BIOGRAFIA

Andrea Venerus (1992), originario di San Siro, Milano, a 18 anni si trasferisce a Londra dove per 5 anni approfondisce le sue conoscenze musicali e comincia a lavorare a progetti personali, venendo a contatto con le scene musicali di Brixton e di Notting Hill.

Terminato il periodo in terra inglese l’artista registra un disco a Roma e, rimasto affascinato dalle atmosfere della città, vi si trasferisce. Oggi Venerus vive a Milano, città dalla quale il 16 novembre 2018 ha lanciato il suo primo progetto discografico, l’EP “A che punto è la notte” pubblicato da Asian Fake e subito acclamato da critica e pubblico.

Quest’ultimo ha sancito l’esordio di fuoco dell’artista regalandogli diversi sold out nel primo tour di date. La successiva collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano “Senza di me” (feat. Venerus & Franco126), presente all’interno del mixtape QVC8 e a cui il giovane artista presta penna e voce, è stata certificata doppio disco di platino.

L’ultimo progetto discografico del musicista milanese risale agli inizi di giugno 2019, quando pubblica il concept-EP “Love Anthem”, quattro brani inediti (pubblicati anche in vinile).

Il 23 aprile 2020 è uscito “Canzone per un amico”, progetto estemporaneo, scritto “in questo momento per questo momento”, una lettera aperta ad un amico che è anche il pubblico di Venerus e chiunque stia vivendo le settimane di reclusione durante il lockdown.

Il più recente tour di date ha sancito una volta di più l’interesse di un pubblico diffuso ormai lungo tutta la penisola, oltre ad aver regalato un bellissimo sold out ai Magazzini Generali di Milano dove, per altro, Venerus ha cantato anche i nuovi brani a cui ha collaborato: “Che Ore Sono” (Gemitaiz & Madman) e “Abra” (DARRN). Pubblica il 19 febbraio 2021 “Magica Musica”, il suo primo album.