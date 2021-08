Negrita e Vasco Brondi protagonisti dell’Etruria Eco Festival

Share Facebook

Il gruppo aretino Negrita e il ferrarese Vasco Brondi sono i prossimi protagonisti dell’Etruria Eco Festival

I nuovi appuntamenti live, presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare in Cerveteri (Rm), sono all’insegna del miglior rock italiano e della musica cantautorale di qualità.

Seguiranno i concerti di Subsonica, Coma_Cose.

Giovedì 19 agosto è il turno di Vasco Brondi, cantautore e scrittore, uno dei più importanti esponenti della musica indie italiana, ex leader della band Le Luci della Centrale Elettrica.

L’artista (nato a Verona ma cresciuto a Ferrara) porterà in scena “Paesaggio dopo la battaglia”, un incontro suggestivo tra musica e parole, un rivedersi finalmente sul palco dopo le distanze e la mancanza di arte e cultura dal vivo dettati dalla pandemia.

Sul palco con Vasco ci saranno Andrea Faccioli Cabeki (LLDCE/Baustelle) alle chitarre e ai cori, Andrea Pesce (Tiromancino) al pianoforte e ai cori, Daniela Salvoldi (LLDCE/Gianmaria Testa) al violoncello, Simone De Filippis ai synth, moog, elettronica e ai cori, e Niccolò Fornabaio (Vinicio Capossela/The Assyrians) alla batteria e alle percussioni; con i quali suonerà canzoni intime e collettive tratte dall’ultimo album, e alcune dei dischi precedenti, alternandole a poesie sconosciute e cover stravolte per l’occasione. “Il concerto – racconta Brondi – andrà dal silenzio al fragore. Dalle sole parole, a parti più orchestrali e distorte. Siamo qui per rivelarci e non per nasconderci.”

Venerdì 20 agosto un altro gruppo storico del panorama musicale italiano impreziosirà il cartellone del festival. Sulla spiaggia di Campo di Mare, in occasione del 30esimo anno di attività, arrivano i rocker toscani Negrita. Paolo “Pau” Bruni alla voce e Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich alle chitarre presentano, in una inedita versione acustica, i loro brani più famosi. I Negrita sono pronti a “riabbracciare” i fans, nel pieno rispetto delle regole anti covid, come hanno fatto per l’intero “La Teatrale Summer Tour” che li ha visti protagonisti nei maggiori festival italiani.

L’Etruria Eco Festival quest’anno festeggia il suo 15esimo anniversario a Campo di Mare (Cerveteri), nella nuova location del Lungomare dei Navigatori Etruschi, location oggetto di una profonda opera di restyiling. Il festival è fortemente voluto dall’amministrazione comunale rappresentata del Sindaco Alessio Pascucci e dall’Assessore alla Cultura Federica Battafarano.

EEF, una delle manifestazioni più attese e ricche di storia, non solo del Litorale a Nord di Roma ma di tutto il centro Italia; ha ampliato il proprio programma abbracciando l’intero mese di Agosto.



Il festival offre grandi concerti, rigorosamente a ingresso gratuito e ad oggi sono tutti esauriti. I flussi d’ingresso (a partire dai maggiori di anni 12) saranno regolati a seconda delle nuove disposizioni anti-Covid-19 emanate dall’ultimo decreto legge nazionale: per accedere all’area concerti, infatti, è necessario possedere il Green Pass accompagnato da un documento d’identità.

Mentre per i minori di anni 12 è sufficiente l’autocertificazione (disponibile in download sul sito ufficiale del Festival) che regolarmente compilata dovrà essere consegnata all’ingresso.

Per maggiori informazioni +39 370 1087225.

Il pubblico potrà vivere l’evento in sicurezza in un grande eco-villaggio con stand di artigianato artistico e spazi ristoro dove si alterneranno musica e spettacolo e incontri e dibattiti su tematiche ambientali e sociali, mostre e laboratori per i più piccoli, esibizioni di artisti emergenti e indipendenti.

Il programma nei prossimi giorni:

Sabato 21 Agosto concerti dei COMA_COSA

Domenica 22 Agosto concerto dei SUBSONICA

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.30 con apertura porte alle ore 19:00

*Inizio ore 20,00 con apertura porte ore 16,30.

(scarica la locandina del festival)

(scarica la brochure)

(scarica le foto degli artisti in alta risoluzione)

Presentazioni dei prossimi concerti:

Il giorno seguente,sabato 21 agosto, ci sarà un altro gruppo fresco di partecipazione al Festival di Sanremo: i Coma_Cose. Il duo musicale indie pop/rap, formatosi a Milano nel 2017, in gara nella storica kermesse con “Fiamme negli occhi”, classificatosi al ventesimo posto ottenendo però un grande successo di critica e pubblico, è attualmente impegnato in tutta Italia con il “Nostalgia Tour”.

Domenica 22 agosto si completa la quattro giorni di grandi concerti, protagonisti i torinesi Subsonica. Il gruppo, guidato da Samuel, sarà sul palco dell’ Etruria Eco Festival per festeggiare i suoi primi 25anni di carriera.

Un quarto di secolo costellato di successi e da una bacheca ricca di riconoscimenti, tra cuiil Premio Amnesty Italia, l’MTV Europe Music Award, il Premio Italiano della Musica, l’Italian Music Awards, il Premio Grinzane Cavour, il TRL Awarded una partecipazione al Festival di Sanremo del 2000.

Etruria Eco Festival nasce nel 2007 dall’intuizione dei giovani del territorio uniti sotto l’Associazione FEBBRE 90°, e da sempre impegnati nella promozione e diffusione di attività culturali e per l’ambiente.

L’idea è utilizzare lo spettacolo come mezzo per aggregare un vasto pubblico e veicolare nuovi spunti di riflessione sulle tematiche legate all’ecologia.

Da questa XV edizione FEBBRE 90° si avvale della stretta collaborazione organizzativa della Kick Agency di Roma.

Il Festival è cresciuto nei numeri, e nella qualità delle proposte artistiche, mantenendo il proprio originario intento cioè offrire il palcoscenico a temi di interesse comune come ambiente, terzo settore e diritti sociali.

Negli anni ha ottenuto il riconoscimento di molti enti ed è diventato un punto di riferimento del panorama culturale nazionale, per l’arte indipendente e per i musicisti emergenti, divenendo un appuntamento atteso dell’estate del litorale laziale.

Negli anni all’Etruria Eco Festival si sono esibiti, tra gli altri:

Daniele Silvestri, Stadio, 99 Posse, Caparezza, Mario Biondi, Max Gazzè, Irene Grandi, Arisa, Paolo Belli, Cristiano De Andrè, Gino Paoli, Danilo Rea, Niccolò Fabi, Mannarino Nada, Eugenio Finardi, Simone Cristicchi, Alex Britti, Stefano Di battista, Ares Tavolazzi e gli attori Sabina Guzzanti, Ascanio Celestini.