Marco Masini, a Mont’Alfonso sotto le stelle

S’intitola “ElettroAcustico 2021” ed è il tour che porterà Marco Masini sul palco del festival Mont’Alfonso sotto le stelle, venerdì 20 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

“È una prova di riavvicinamento, per riassaporare il gusto di stare insieme che solo l’estate ci può regalare”, spiega l’artista, che affiancato da Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e chitarra) e Lapo Consortini (chitarra acustica) spazierà tra i tanti successi della sua carriera.

“Ho aderito da subito a portare in scena uno spettacolo finalmente non da solo ma con alcuni dei miei musicisti – continua Masini – la condivisione, cioè possibilità di condividere con voi l’emozione che abbiamo sempre provato, è ciò che noi amiamo di più. Finalmente ci hanno dato la possibilità di ricominciare, piano piano. Quanto ci siete mancati”.

Intanto fervono i preparativi per il concerto-evento del 30 settembre all’Arena di Verona (recupero del 20 settembre 2020): Marco Masini festeggerà i 30 anni di carriera insieme a Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, Arisa e tanti altri colleghi e amici.

I biglietti – posti numerati 40,25/29,90/20 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – 15.30/18.30; domenica e festivi: 10/12.30 – 16/17.30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Info biglietteria solo il giorno di spettacolo tel. 334 6167210, dalle ore 18.45. Biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle ore 19, presso la biglietteria della Fortezza.

Info tel. 0583 641007 – www.montalfonsoestate.it. Sul sito ufficiale sono disponibili anche le informazioni su come raggiungere la fortezza.

GREEN PASS E TAMPONI RAPIDI – La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. Per accedere allo spettacolo occorre presentare all’ingresso il Green Pass o il tampone negativo (effettuato entro 48 ore), oltre a un documento d’identità. In assenza delle certificazioni non sarà possibile accedere e non si potrà richiedere il rimborso del biglietto.



Chi ancora non in possesso del Green Pass, potrà eseguire un tampone rapido presso la struttura mobile allestita nella zona stadio (via Valmaira) a Castelnuovo, e da lì, in caso di esito negativo, accedere al bus-navetta che lo porterà alla Fortezza o usufruire del parcheggio gratuito della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso). La struttura mobile per il tampone rapido è a pochi metri dal parcheggio riservato ai portatori di handicap che, ricordiamo, hanno un servizio bus navetta dedicato con assistenza.



L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Farmacia Gaddi. I tamponi verranno eseguiti dalle ore 18 alle 20,30 a un prezzo calmierato di 15/8 euro. E’ necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 333 4548384.

HANDICAP – I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito.

I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583 641007).

Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico. Per la Fortezza di Mont’Alfonso, i portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza. Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (tel. 0583 641007).

PARCHEGGI, NAVETTE, INDICAZIONI – In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso) e di piazzale C.

Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.



Tutte le indicazioni su come raggiungere la fortezza sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Il Festival Mont’Alfonso sotto le stelle continua fino al 24 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). In arrivo Enrico Brignano e Orchestra da Camera Fiorentina.

Il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Main sponsor: Conad Nord Ovest.

Sponsor: Idrotherm 2000, Antica Valserchio Srl, Guidi Gino SpA, Lunardi Movimento Terra, Numeria Sgr SpA, Carron, Lucart SpA, Ipersoap-PiùMe, Fabbrica Abitare Castelnuovo. Con la collaborazione di Lucca Promos. Media partner: Noi Tv e Radio Bruno.

Info

Tel. 0583 641007 e 334 6167210 (dalle ore 18.45, nei giorni di spettacolo)

– www.montalfonsoestate.it www.turismo.garfagnana.eu – http://www.castelnuovogarfagnana.org