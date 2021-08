Gianluca De Rubertis feat Brunori SAS il singolo “La violenza della luce”

Share Facebook

“La violenza della luce” è il terzo album solista di Gianluca De Rubertis. Elegante e ricercato, ma semplice e pop al tempo stesso, il disco è stato anticipato dall’uscita del singolo “Pantelleria”.

Da venerdì 27 agosto è proprio la title track il nuovo singolo dell’artista pugliese, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane. Il brano, pubblicato da RCA Numero Uno / Sony Music Italy, vede la partecipazione di Brunori SAS ed è stato reinterpretato e remixato per l’occasione.

Il linguaggio musicale e la cifra stilistica di De Rubertis si sposano in maniera del tutto naturale con i colori della voce di Dario Brunori.

Amici di lunga data, i due cantautori non hanno mai avuto modo di collaborare artisticamente: il momento arriva in modo spontaneo. L’idea di Gianluca piace a Dario, che di lì a poco registrerà alcune delle parti vocali de “La violenza della luce” nel suo studio in Calabria, per poi inviarle a Milano, dove verranno mixate dalle sapienti mani di Enrico Brun.

“Il potere micidiale di brillare è così semplice, possibile”