Ritorna con la sua seconda edizione Orbita – E tu Splendi, la rassegna itinerante e format satellite di Ypsigrock che porta l’esperienza e la ricercatezza del primo boutique festival d’Italia in altri luoghi incantevoli della Sicilia e del Parco delle Madonie. Gli episodi dell’edizione 2021 si svolgeranno il 25 e il 27 agosto a Gangi e a Palermo.

“Orbita è un evento ricercato e accessibile. Come per Ypsigrock – spiegano Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, direttori artistici – puntiamo a far riscoprire luoghi iconici di altri piccoli paesi e città della Sicilia ospitando esibizioni uniche e interessanti attraverso il coinvolgimento di operatori e istituzioni del territorio per creare sinergie in grado di far emergere, in maniera insolita, la bellezza e la dinamicità del nostro territorio da nuovi punti di vista, partendo dalla musica”.

Il {vol. 1} di Orbita vedrà protagonista la malinconica e frizzante Laila Al Habash, giovane artista romana con sangue palestinese nelle vene, che si esibirà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo di Gangi, perla delle Madonie e Borgo dei Borghi 2014 al tramonto a partire dalla 19:30.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giuseppe Salerno” e il Comune di Gangi, nell’ambito dei Patti educativi di comunità, per promuovere e rafforzare l’alleanza educativa, civile e sociale tra la Scuola e le comunità educanti territoriali.

Laila Al Habash oggi è una delle cantautrici italiane più interessanti in circolazione che si è fatta apprezzare nel giro di pochi anni e la sua giovane età per il suo talento, il suo stile eterogeneo che dimostra coraggio e personalità.

Fa il suo esordio nel 2019 con tre singoli (Come Quella Volta, Zattera e Bluetooth) pubblicati per Bomba Dischi ed inseriti nella colonna sonora di Summertime, serie Netflix italiana che è arrivata ai primi posti nelle classifiche Netflix mondiali.

Nel 2020 esce per Undamento “Rosè”, composto a quattro mani con il visionario artista e producer svizzero Tatum Rush, singolo onirico che racchiude preziose e brillanti arie disco e R’n’B. Nel 2021 entra a far parte dell’etichetta Undamento e pubblica il suo primo ep “Moquette”, prodotto da Niccolò Contessa e Stabber.

Un disco fatto di suoni avvolgenti e grezzi che fanno da sfondo a un flusso di parole dolci e sincere. Un racconto intimo e sfacciato che sgorga dal cuore e si poggia su una scrittura delicata e diretta.

Il {Closing Gala} di Orbita sarà ospitato al Teatro di Verdura di Palermo, il teatro all’aperto tanto caro ai palermitani che, quest’anno segnerà anche il ritorno a casa de La Rappresentante di Lista, tra le band italiane più cool del momento che, con merito sta avendo il giusto riconoscimento da critica e pubblico per l’originale e ricercato percorso artistico iniziato quasi dieci anni fa.

All’interno del contesto di Orbita, che ospiterà una tappa di My Mamma Tour Estivo 2021, la Rappresentante di Lista torna a suonare dal vivo a Palermo, a due anni di distanza dall’ultimo concerto nel capoluogo siciliano, in quella dimensione da live che fa rendere al meglio la ricercatezza e la fluidità travolgente che sta alla base di questo progetto artistico.

Sul palco la band si presenterà in formazione completa che prevede oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso e cori), Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria).

Dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2021 con Amare, già certificata Disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radio, e l’uscita del disco My Mamma, il loro quarto album in studio, La Rappresentante di Lista è reduce dalla recente pubblicazione del nuovo singolo VITA, l’entusiasmante descrizione di un viaggio fuori dagli schemi che con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica.

La sua essenza è contagiosa grazie anche all’electro pop raffinato, cifra stilistica della band in collaborazione con Papa D & Piccola Cobra (già produttori del disco).

I ticket per le due esibizioni potranno essere acquistati in via esclusiva attraverso l’app mobile di DICE. In ottemperanza della legge n. 105 del 23 luglio 2021, per accedere all’evento servirà necessariamente il green pass, rilasciato a fronte di almeno una dose di vaccino oppure di tampone negativo effettuato entro 48 ore.

{vol. 1}: 25 agosto / Laila Al Habash, Piazza del Popolo – Gangi (PA)

biglietto: 6€ +d.p.

{CLOSING GALA}: 27 agosto / la Rappresentante di Lista, Teatro di Verdura, Viale del Fante 70/a (Palermo)

Biglietti: Gradinata [posti dalla fila 33 alla fila 42]: 24€ +d.p., Poltrona [posti dalla fila 11 alla fila 32]: 30€ +d.p.Poltronissima [posti dalla fila 1 alla fila 10]: 36€ +d.p.

Info su Orbita

Orbita – E tu splendi è un format del progetto “Tutti Inclusi”, il programma di inclusione sociale sostenuto da Fondazione con il Sud, ed è curato da Ypsigrock Festival.

Orbita si propone l’obiettivo di realizzare eventi accessibili in luoghi affascinanti, consolidando ancora di più la collaborazione di operatori e istituzioni sul territorio, per fare rete con l’intento di valorizzare località ricche di bellezze artistiche e paesaggistiche.



Tutti gli episodi di Orbita sono pensati e organizzati per dialogare in modo insolito con il territorio in cui sono ospitati. Questo format si propone di portare il pubblico a scoprire, o guardare da prospettive insolite, alcuni degli angoli più affascinanti della Sicilia più autentica, partendo da alcuni borghi delle Madonie e dalla città metropolitana di Palermo.