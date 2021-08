Lele Blade annuncia l’uscita del nuovo album “Ambizione”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Lele Blade annuncia oggi, martedì 24 agosto, l’uscita del nuovo album “AMBIZIONE” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), in arrivo venerdì 17 settembre in formato fisico e digitale e disponibile sempre da oggi in pre-save, pre-add e pre-order al seguente link: LeleB.lnk.to/Ambizione.

Con questo album Lele Blade supera l’utilizzo di immaginari fantastici e ambientazioni mitiche che hanno caratterizzato la sua produzione fino ad ora: in “Ambizione” il rapper mira a portare l’ascoltatore nell’immaginario e nella vita dell’artista, con tutte le sfaccettature e le insidie che la caratterizzano.

Il significato della parola ambizione porta con sé una valenza positiva e una negativa ed è proprio questo dualismo che il rapper cerca di raccontare attraverso la sua musica: “ambizione è senso di partenza e mai di arrivo – commenta Lele Blade – una costante ricerca della perfezione che può derivare solo da un migliorarsi in modo costante e puntuale. ù

Ambizione è l’arrivo di una scalata che non finirà mai, che porta con sé storie, sentimenti e passioni vere, raccontate in musica.”

“Ambizione” è stato anticipato dal singolo “Just for Fun” feat. Yung Snapp – al link JustForFun.lnk.to/Leleblade, che ha sancito l’inizio della collaborazione del rapper con Sony Music Italy, accompagnato dal relativo video diretto da Claudio Vitiello e visibile al link

Alessandro Arena, questo il vero nome di Lele Blade, è nato a Casoria, in provincia di Napoli, il 6 giugno 1989. Da sempre appassionato di musica hip hop, ha fatto parte di diversi collettivi, come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, ma arriva al successo a livello nazionale all’interno del duo Le Scimmie insieme a Vale Lambo.

Nel 2018 esce il suo primo album al di fuori di un collettivo, “Ninja Gaiden”, composto da 13 tracce e diversi featuring, fra cui Geolier, CoCo e MV Killa. Nel 2019 firma con BFM Music, etichetta di Luchè e Chiummariello ed esce il suo secondo album solista, “Vice City”, prodotto da Yung Snapp e con altre collaborazioni importanti tra cui Gemitaiz e lo stesso Luchè.

A giugno di quest’anno esce il singolo “Just for Fun” feat. Yung Snapp, che sancisce l’inizio della collaborazione con Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Lele Blade ha collezionato ad oggi 187 milioni di streaming totali audio e video.