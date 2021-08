Don’t Freak Out il nuovo singolo di LILHUDDY

Share Facebook

DON’T FREAK OUT è il nuovo singolo di LILHUDDY con IANN DIOR, il frontman degli ALL-AMERICAN REJECTS TYSON RITTER e il batterista dei BLINK 182 TRAVIS BARKER… una vera e propria sintesi tra la nuova scena pop punk/rock e coloro che la hanno resa grande nei primi anni 2000! DON’T FREAK OUT è in radio da venerdì 27 agosto.

LILHUDDY del singolo dice “Faccio fatica a spiegare quanto sia carico per l’uscita di questo singolo e video. Questo è senza ombra di dubbio uno dei momenti di cui sono più orgoglioso come artista. Iann, Tyson e Travis sono sempre stati una grande ispirazione per me e lavorare con loro per Dont’ Freak Out è un sogno che si realizza”.

DON’T FREAK OUT sarà incluso in Teenage Heartbreak, il primo album di LILHUDDY in uscita il prossimo 17 settembre.

LILHUDDY ha cominciato la sua carriera con l’uscita di “21st Century Vampire”, già tra i 100 singoli più suonati dalle radio italiane e oltre 32 milioni di stream in tutto il mondo e oltre 9,6 milioni di visualizzazioni video fino ad oggi.

“21st Century Vampire” ha segnato l’ingresso di LILHUDDY nel panorama musicale con uno stile caratteristico coltivato dall’angoscia cruda e irrequieta dell’adolescenza dell’era post-internet. La sua musica è un perfetto ibrido di pop, punk e alternative con un messaggio di fondo che incoraggia l’autenticità e l’accettazione di sé.

Il suo secondo singolo, “The Eulogy Of You and Me” è stato scritto da Chase insieme a Nick Long, Jake Torrey, così come Andrew Goldstein e Travis Barker che hanno anche prodotto la traccia. Più di recente, Chase ha pubblicato il suo terzo singolo “America’s Sweetheart” insieme al video musicale, diretto da Sophie Muller e con Charli D’Amelio.

Il giorno della sua uscita, il video ha raggiunto il primo posto su YouTube con oltre 3 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore e oltre 5 milioni di visualizzazioni nel primo fine settimana.